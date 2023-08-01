Российские ученые разрабатывают приложение для восстановления речи после инсульта

В России до конца осени появится веб-приложение, которое поможет тем, кто пережил инсульт, нейроинфекции и черепно-мозговые травмы, восстановить речь.

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Проект получил название RecoveryTap. Он позволит социализироваться людям вне зависимости от их финансового положения, рассказал лидер проекта Виктор Сурков в беседе с РИА Новости.

Разработчики утверждают, что это приложение - единственная онлайн-площадка для восстановления речи, которой удобно пользоваться людям, имеющим нарушения зрения. Более того, здесь предусмотрены персонализированные упражнения для реабилитации, которые в сочетании с занятиями со специалистами ускорят процесс восстановления речевых функций.

Отмечается, что после прохождения RecoveryTap этапа MVP - запуска продукта с минимальными вложениями - его функционал расширится. Так, уже сами врачи смогут добавлять сюда собственные рекомендации и упражнения для конкретных пациентов.