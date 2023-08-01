Кардиохирург дал советы, как избежать инфаркта в 35 лет

Острый инфаркт является осложнением ишемической болезни сердца, и эта патология сегодня «молодеет», рассказал в беседе с aif.ru заведующий отделением кардиохирургии № 2 ФГБНУ «Российский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского» Андрей Лысенко. По его словам, вероятность перенести инфаркт миокарда в 35-летнем возрасте составляет примерно 8%, и чтобы ее избежать, необходимо обратить внимание на образ жизни.

© News.ru

Как пишет издание, ишемическая болезнь сердца возникает, когда атеросклеротические бляшки сужают коронарные артерии, и те не способны в полной мере обеспечить сердечную мышцу кислородом. Симптомом болезни является так называемая стенокардия напряжения — давящая боль за грудиной при минимальной физической нагрузке, проходящая при прекращении нагрузки или после приема нитратов.

Видео дня

Острый инфаркт миокарда — внезапное прекращение кровоснабжения участка сердца, приводящее к некрозу миокарда в этой зоне — у молодых людей обычно связан с наследственной предрасположенностью (если инфаркт миокарда встречался у близких родственников в возрасте до 45 лет), с повышенным артериальным давлением, сахарным диабетом, гиподинамией, курением и злоупотреблением алкоголем, а также с ожирением. Кроме того, у женщин причиной инфаркта в молодом возрасте может быть раннее развитие климакса и наличие операций, связанных с удалением яичников, без назначения заместительной гормональной терапии, рассказал специалист. При этом зачастую пациенты переносят инфаркт миокарда на фоне полного здоровья. Однако впоследствии выясняется, что начальные предупреждающие признаки ишемии все же были, но человек не обращал на них внимания.