Педиатр рассказала о пользе и негативных последствиях соляных пещер

Педиатр-пульмонолог из Екатеринбурга Елена Корж развеяла мифы о соляных пещерах. Она отметила, что в основе галотерапии лежат благоприятные свойства атмосферы соляных комнат. На земле есть пещеры с большими массами соли. Считается, что они якобы обладают бактерицидным действием и благоприятно сказываются на выздоровлении. По этой причине изобрели галогенераторы, распыляющие мелкодисперсную соль.

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По её мнению, польза таких комнат – это миф. В интервью портала Е1.RU Елена Корж сообщила об исследованиях, которые проводили на людях с хроническими болезнями лёгких. Они не доказали продуктивность таких пещер.

«Если человеку нужно увеличить сопротивляемость организма к ОРВИ или ОРЗ, то лучше увеличить время прогулок на свежем воздухе, правильно питаться, соблюдать правила гигиены и вовремя вакцинироваться», – отметила пульмонолог.