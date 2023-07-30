Сколько времени нужно заниматься, чтобы накачать пресс

В погоне за идеальным телом не всегда хватает мотивации. Однако звёздные тренеры призвали к терпению и раскрыли, сколько времени нужно для создания рельефа мужчинам.

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Всё зависит от исходного уровня физической формы. Здесь важно не количество упражнений, а процент жира в организме и уникальные анатомические особенности вашего тела. Чтобы увидеть пресс, вам необходимо иметь около 10% жира.

Ключевыми факторами эксперты отмечают хорошее питание и выстроенный режим. Соблюдение этих привычек может привести к видимому прессу уже через 30 дней, но добиться шести кубиков всего за четыре недели очень сложно и неэффективно для долгосрочной физической формы.

Самая большая ошибка, которую мужчины могут совершить, стремясь к сухому телу – это стремление к быстрым результатам.

Спешка может привести к временным успехам, но не создаст стойких привычек, важных для создания образа жизни.