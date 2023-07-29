Врач перечислил последствия плавания на полный желудок

Врач заявил, что нельзя плавать после еды, так как во время плавания напрягаются мышцы спины и брюшного пресса, а также активно используются межреберные мышцы. Кроме того, после еды меняется кровенаполнение органов, поэтому кровью в большей степени наполняется кишечник.

Таким образом, у только что поевшего человека мышцы не будут получать достаточный приток крови во время плавания, то есть недополучат кислорода и других питательных веществ. Вялов добавил, что плавание на полный желудок может стать причиной изжоги или отрыжки, а также приступа аритмии, спазма в бронхах и выплеска желудочного содержимого в бронхи.