Врач рассказал, как справиться с отеками ног в жару

Эксперт Ассоциации «Лига подиатрии» Владимир Нечаев рекомендовал пять упражнений для избавления отека в нижних конечностях.

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Отеки происходят по причине увеличенного скопления жидкости в организме. Существует несколько причин, из-за которых скапливается жидкость в летний период.

В жару в организме часто происходит недостаток воды. В это время наше тело начинает запасть её на будущее. Из-за этого могут возникнуть отеки.

Также данная проблема возникает из-за того, что человек много времени проводит в положении стоя. В этот момент на ноги увеличивается нагрузка, кровь начинает приливать к ногам, вызывая отечность.

Также отеки ног возникают у людей, ведущих малоподвижный образ жизни и носящих тесную обувь.

Чтобы избежать отеков в летний период врач Владимир Нечаев рекомендовал пять упражнений. Специалист пояснил, что они являются простыми и выполняются в сидячем положении.

Первое упражнение – перекаты с пятки на носок. Для его выполнения нужно согнуть ноги под углом 90 градусов и осуществлять 15 перекатов с пятки на носок.

Второе упражнение от отеков ног – вперед-назад. Для этого нужно опереться на стол руками, одну ногу отвести назад и поставить на носок, а вторую поставить вперед и опереться на пятку. Затем изменить положение ног на противоположное.

Также поможет упражнение, при котором нужно поставить ноги на ширине плеч, вытягивать их поочередно вперед и тянуть носок, как будто надеваете туфельку.

Чтобы избежать отечности ног врач также рекомендует поставить ноги на пятки и «рисовать» в воздухе круги свободной частью стопы.