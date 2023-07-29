Что можно и нельзя делать при болях в позвоночнике

Боль в позвоночнике - пояснице, грудном отделе, шее - одно из самых распространенных недомоганий в наше время, когда работа чаще всего сидячая, а образ жизни - из офиса на диван.

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Причем это отнюдь не удел исключительно пожилых: по данным соцопросов, 42% офисных работников жалуются на регулярную головную боль и боль в шее, у 34% - болит спина и у 16% - плечи. Сложить эти цифры - и получится, что от тех или иных видов боли страдают почти все.

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Как бороться с болями, как избежать рецидива? На эти вопросы ответил врач-травматолог, ортопед, старший преподаватель МОНИКИ имени Владимирского Дмитрий Зубков.

"Сразу скажу, мы не говорим о специфических болях, вызванных тяжелыми заболеваниями - туберкулезом позвоночника, ВИЧ-инфекцией или опухолью. Речь идет про другую боль - ту, что развивается из-за дегенеративно-дистрофических изменений в позвоночном столбе, - говорит Дмитрий Зубков. - С возрастом в силу разных причин нарушаются структуры позвоночника, наступает дистрофия - уменьшение полезной массы как костной структуры, так и хрящевой. Одним словом, мы говорим о том заболевании, которое в быту называют "остеохондроз". Но в том же ряду стоят и другие патологии. Это спондилолистез, когда из-за нестабильности позвоночника один позвонок "съезжает" с другого, пережимая спинномозговой канал. У пожилых также часто встречается спондилоартроз, при котором кроме истончения хрящевой ткани воспаляются связки и костная ткань".

Расплата за прямохождение

Что становится причиной дегенеративных изменений в позвоночнике?

Механические удары, травмы, падения и даже ежедневная ходьба или пробежка - все это сотрясение организма, а значит, ударная нагрузка на позвонки и суставы ног. Чтобы ее уменьшить, нужно правильное снаряжение, соблюдение техники при ходьбе и беге. Поможет и использование амортизирующих ортопедических стелек.

Воспалительные процессы в организме, возникающие с возрастом. Ухудшение метаболизма, аутоиммунные нарушения, сахарный диабет, патологии щитовидной железы, - все это приводят к нарушению кровоснабжения позвоночника и суставов. У самого хряща кровеносных сосудов нет, его питают сосуды, подходящие к замыкательным пластинам позвонков и в связки, которые фиксируют позвоночный столб. В то же время хрящ очень уязвим, и если кровоснабжение ухудшается, он теряет упругость, начинает постепенно усыхать и разрушаться. Соответственно, снижаются его амортизационные свойства. И если такой процесс идет сразу в нескольких позвонках, ударная нагрузка на позвоночник во время ходьбы и бега (да и сидения тоже) многократно возрастает.

По большому счету, наш больной позвоночник - расплата за наше прямохождение и леность - недостаток движения. Но двигаться нужно правильно. Доктор Зубков назвал несколько главных причин:

"Представьте, человек стремится к здоровью, проходит в день по пять или даже пресловутые 10 тысяч шагов, а позвоночник уже поврежден, и при каждом шаге позвонки бьются о позвонки. Если хрящ уже нарушен, такие нагрузки только ускорят его разрушение", - пояснил Дмитрий Зубков.

Как развивается болезнь?

Кульминация всего процесса - межпозвонковая грыжа. Межпозвоночный диск неоднороден по структуре, его внешняя более плотная оболочка постепенно изнашивается, и он начинает выпирать за пределы позвоночного пространства, сдавливая нервные корешки - возникают сильные боли.

Но больной позвоночник - это не только проблема сама по себе. Со временем из-за нарушения кровоснабжения нарушается работа всех органов.

ТОП-6 правил здоровой спины

1. Сидячая работа - это всегда неправильная нагрузка на позвоночник. Поэтому, если вы хотите облегчить свою участь, сидеть нужно на мягком - это уменьшит осевую нагрузку на поясничный отдел и крестец. А вот спать надо на жестком, или, в крайнем случае, средне-жестком матраце, особенно, если есть лишний вес.

2. Важно сохранять гибкость позвоночника и сильный мышечный каркас, "удерживающий" позвонки на месте и соблюдать рациональный двигательный режим. "Пациента учат правильно наклоняться, поднимать вещи с земли, перетаскивать тяжести, которые, кстати, таскать не вредно, а полезно - если делать это правильно", - говорит доктор.

Безопасно переносить тяжести не впереди себя, обхватив руками, и не сбоку - а распределив вес по спине, максимально приближенно с осью тела.

Никаких вытянутых рук, никаких рычагов. Если нужно поднять что-то с земли, делать это надо ногами, а не спиной: присели, взяли, выпрямились, встали (посмотрите, как поднимают штангу тяжелоатлеты).

3. В помощь спине - массаж и мануальная терапия. Это нужно, чтобы увеличить кровоток в мышцах, окружающих позвоночник. Если спина болит, мышцы спазмируются, возникает отечность. Это еще больше перекрывает снабжение позвоночника кровью, защемляются нервные окончания. Возникает замкнутый круг. Задача массажа - расслабить мышцы и увеличить приток крови в поврежденную область.

4. В острый период помогает так называемая "блокада" - укол с противовоспалительным препаратом и гормоном. Инъекция снимает воспаление, отек спадает, нервный корешок освобождается, пациенту становится легче. Но дальше - все в руках пациента. Поддержать здоровье позвоночника помогает физиотерапия, банные процедуры и лечебная гимнастика.

5. При лечении боли не обойтись без применения нестероидных противовоспалительных препаратов и миорелаксантов.

"Такие лекарства имеют побочные эффекты - одни плохо влияют на сердечно-сосудистую систему, другие - на желудочно-кишечный тракт. Например, коксибы жестко действуют на сердце, их опасно принимать гипертоникам, потому что возрастает риск инсульта. Лекарства на основе диклофенака - это золотой стандарт в лечении боли, но при его приеме часто возникают осложнения со стороны желудка, - поясняет Дмитрий Зубков. - Чаще рекомендую ацеклофенак ("Аэртал") - потому что это лекарство - золотая середина, у него при том же эффекте уменьшения болевого синдрома вдвое ниже риски таких осложнений".

Однако если мышцы долго спазмированы, только нестероидных противовоспалительных средств не достаточно, нужно подключать препараты миорелаксанты центрального действия типа мидокалма, - заключил доктор.

6. До хирургического лечения спины лучше не доводить. "Если вы посмотрите видео такой операции - масштабные разрезы, удаление поврежденных позвонков, их замену протезами, - вы обязательно захотите заниматься профилактикой. Нужно максимально держаться на консервативной терапии", - заключил доктор Зубков.

Только нагрузка спасет нашу спину

Какие физические нагрузки полезны для спины? Чтобы ответить на этот вопрос, в 2021 году в Чикагском университете провели исследование среди йогов, культуристов и сравнивали их с обычными людьми. Не увлекающимися спортом. С помощью МРТ измеряли высоту позвонков и сохранность межпозвоночных дисков. Как ни удивительно, максимальная высота позвонков оказалась у спортсменов-пауэрлифтеров. "Правильная вертикальная нагрузка во время упражнений "заставляет" позвонки и межпозвоночную хрящевую ткань противостоять компрессии, и активно

восстанавливаться. Кстати, у этой группы была самая развитая сосудистая сеть , питающая позвонки", - пояснил Дмитрий Зубков.

А вот так любимая многими йога оказалась бесполезной - высота межпозвоночных дисков у йогов оказалась ненамного выше, чем у контрольной группы.