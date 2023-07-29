Названа неочевидная опасность солнцезащитных очков

Но и здесь есть минусы: срок службы чудо-очков — до пяти лет. Иногда линза темнеет или светлеет неравномерно, что может вызвать дискомфорт, — добавил он.



Рекомендую носить очки только тогда, когда это действительно необходимо: снимать их в помещении и периодически давать глазам отдохнуть во время длительной прогулки