Названа неочевидная опасность солнцезащитных очков

Профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин рекомендовал россиянам снимать солнцезащитные очки в помещении. В беседе с «Лентой.ру» он также назвал неочевидную опасность их ношения.
Ученый отметил, что солнцезащитные очки — это неизменный атрибут теплого времени года.
«Качественные, выполненные в соответствии с технологиями модели действительно защищают глаза от воздействия ультрафиолета. Однако носить этот аксессуар нужно с умом, чтобы не навредить здоровью», — добавил он.
Световые очки
Любая коррекция света, которую мы устанавливаем для наших глаз, — это насилие над органами чувств, объяснил Шамин.
Постоянное ношение очков будет приводить к тому, что глаз адаптируется к световым фильтрам и станет неадекватно воспринимать цветовую гамму.
Иногда красочные линзы даже становятся причиной дорожных аварий. Световые очки могут препятствовать правильному восприятию светофоров и других важных знаков. Если вы водите машину, то точно не рекомендуется носить какие-либо затемненные очки. Даже пешеходы могут неадекватно увидеть сигнал светофора, — рассказал собеседник «Ленты.ру».
Фотохромные очки
Специалист отметил, что в солнечные дни многие выбирают фотохромные очки для защиты глаз. Разработанное для них покрытие позволяет линзе менять степень затемнения в зависимости от интенсивности ультрафиолетовых лучей.
Но и здесь есть минусы: срок службы чудо-очков — до пяти лет. Иногда линза темнеет или светлеет неравномерно, что может вызвать дискомфорт, — добавил он.
Рекомендую носить очки только тогда, когда это действительно необходимо: снимать их в помещении и периодически давать глазам отдохнуть во время длительной прогулки