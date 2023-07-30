Врач рассказал, что будет, если каждый день пить по паре бокалов вина

Как пояснил медик, ежедневное употребление алкоголя, пусть и в небольшом количестве, как пару бутылок пива или бокалов вина за ужином, приводит к хронической интоксикации организма, которая губительна для печени. Орган попросту не успевает восстановиться. При этом совершенно не важно, какие именно напитки пьет человек. Губительно на печень действуют и слабоалкогольные напитки. Гепатолог призвал россиян отказаться от горячительных напитков и внимательнее относиться к своему здоровью. Чем меньше алкоголя присутствует в жизни, тем лучше, добавил Дмитрий Монахов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».