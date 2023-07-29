8 привычек, продлевающие жизнь на 20 лет

На ежегодном собрании Американского общества питания в Бостоне были представлены результаты восьмилетнего исследования, которое показало, какие привычки могут продлить жизнь на 20 лет. Целью исследования было выяснить влияние внешних факторов на смертность.

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Специалисты проанализировали медицинские данные и анкеты десятков тысяч респондентов, в том числе умерших во время исследования. В результате были выделены факторы, которые могут привести к преждевременной смерти. Низкая физическая активность, употребление опиоидных наркотиков и курение повышали риск смерти на 30-35%. Также было установлено, что стресс, злоупотребление алкоголем, недостаток сна и плохое питание влияют на раннюю смерть в 20% случаев.

Однако исследование также показало, что люди, придерживающиеся некоторых привычек, могут жить на 20 лет дольше, чем те, кто их пренебрегает. Среди таких привычек - отказ от вредного питания, отказ от табака, хороший сон, физическая активность, умение избегать стрессовых ситуаций, отказ от наркотиков, отсутствие алкогольных запоев и поддержание здоровых социальных отношений.