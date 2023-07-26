Чем грозит бесшабашное поведение у незнакомого водоема

"Травма имеет колоссальные последствия для пациента и его близких - скорее всего, на всю жизнь. Позвоночно-спинномозговая травма сопровождается утратой практически всех функций организма - двигательных, чувствительных и прочих. Человек с ней нуждается в уходе - в первое время или даже на постоянной основе, в зависимости от степени повреждения спинного мозга. При нырянии спинной мозг получает настолько сильное повреждение, что восстановление не всегда возможно. А если возможно, то оно всё равно будет лишь частичным. Благодаря развитию медицинской помощи сегодня врачи могут спасти человека с травмой "ныряльщика" и сделают все возможное, чтобы облегчить последствия. Но жизнь уже вряд ли будет прежней. Цена за необдуманный поступок, увы, слишком велика", - предупредил Кирилл Аникин.