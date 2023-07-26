Чем грозит бесшабашное поведение у незнакомого водоема
Летом, в разгар сезона выездов на природу и пикников, у травматологов прибавляется работы из-за специфического травматизма - тяжелое повреждение шейного отдела позвоночника чаще всего получают мужчины, решившие нырнуть в необследованный водоем и "воткнувшиеся" головой в дно.
Чем это грозит, рассказал врач травматолог-ортопед отделения патологии позвоночника Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии имени Цивьяна Минздрава России Кирилл Аникин.
"Один из самых безрассудных поступков, который можно совершить около водоёма, - это прыгнуть в воду вниз головой. Ныряя таким образом, человек может удариться, потерять сознание, захлебнуться, получить черепно-мозговую или осложнённую позвоночно-спинномозговую травму шейного отдела позвоночника. Последняя - "травма ныряльщика" - в большинстве случаев приводит к инвалидизации", - говорит доктор Аникин.
Как правило, "травму ныряльщика" получают молодые мужчины от 17 до 35 лет - во время отдыха на берегу в компании с угощением и алкоголем. Пьяному "море по колено", и осторожность и инстинкт самосохранения выключаются. А дальше - недалеко и до несчастного случая.
"Травма имеет колоссальные последствия для пациента и его близких - скорее всего, на всю жизнь. Позвоночно-спинномозговая травма сопровождается утратой практически всех функций организма - двигательных, чувствительных и прочих. Человек с ней нуждается в уходе - в первое время или даже на постоянной основе, в зависимости от степени повреждения спинного мозга. При нырянии спинной мозг получает настолько сильное повреждение, что восстановление не всегда возможно. А если возможно, то оно всё равно будет лишь частичным. Благодаря развитию медицинской помощи сегодня врачи могут спасти человека с травмой "ныряльщика" и сделают все возможное, чтобы облегчить последствия. Но жизнь уже вряд ли будет прежней. Цена за необдуманный поступок, увы, слишком велика", - предупредил Кирилл Аникин.
Даже если вы купаетесь в проверенном место, и ныряли там десятки раз, это не значит, что нужно и дальше продолжать рисковать. Вода создаёт иллюзию безопасности - ныряльщик зачастую не может оценить глубину водоёма, особенно если вода не прозрачна, и не видит, есть ли на дне камни, брёвна и другие опасные предметы, принесённые течением или выброшенные людьми, - советует эксперт.
"Благодаря развитию медицины - хирургическому лечению, технологиям транспортировки, современному оборудованию - выживаемость пациентов с "травмой ныряльщика" в раннем послеоперационном периоде стремится к 100%. Сегодня в нашем арсенале все современные методики лечения данной травмы: хирургические, реанимационные и реабилитационные. Чаще всего "травма ныряльщика" смертельна сама по себе. При несвоевременно выполненной декомпрессивной операции, то есть устраняющей сдавление спинного мозга, летальность многократно возрастает", - заключил доктор Аникин.