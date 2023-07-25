Чем полезна клубника для пожилых людей

Об этом узнали американские учёные из Государственного университета Сан-Диего, после того как провели исследование с помощью старичков, которых полтора месяца кормили клубникой. И у тех и мозг активнее заработал, и нагрузка на сердце и сосуды снизилась, хотя клубника даже не была свежей.

Суть исследования

Как проходило исследование

Американские учёные собрали 35 в меру здоровых бабушек и дедушек в возрасте от 66 до 78 лет и поделили на две группы. Одной 8 недель давали каждый день 26 г лиофилизированного порошка клубники (то есть ягоды сперва замораживали, а потом сушили в вакууме, это очень щадящий способ сушки), а другой — плацебо. Ни одной группе не говорили, что на самом деле они принимают. И результат в итоге оказался очень заметным.