$90.09-0.3999.69-0.67

Чем полезна клубника для пожилых людей

Об этом узнали американские учёные из Государственного университета Сан-Диего, после того как провели исследование с помощью старичков, которых полтора месяца кормили клубникой. И у тех и мозг активнее заработал, и нагрузка на сердце и сосуды снизилась, хотя клубника даже не была свежей.

Чем полезна клубника для пожилых людей
© Секрет Фирмы

Суть исследования

Группа учёных во главе с профессором Ширин Хушманд выяснила, что после клубники:
  • когнитивные функции и скорость обработки данных увеличились на 5,2%;
  • понизилось давление — на 3,6%;
  • снизился риск заболеваний сердца и сосудов;
  • общая антиоксидантная способность повысилась на 10,2%;
  • талия уменьшилась более чем на 1% (мелочь, а приятно, с учётом того, что для этого ничего не пришлось делать и есть вкусняшки);
  • повысился уровень триглицеридов в сыворотке.

Как проходило исследование

Американские учёные собрали 35 в меру здоровых бабушек и дедушек в возрасте от 66 до 78 лет и поделили на две группы. Одной 8 недель давали каждый день 26 г лиофилизированного порошка клубники (то есть ягоды сперва замораживали, а потом сушили в вакууме, это очень щадящий способ сушки), а другой — плацебо. Ни одной группе не говорили, что на самом деле они принимают. И результат в итоге оказался очень заметным.

Что по пользе?

В клубнике содержатся:
  • витамины группы В, С, А, РР;
  • пектин;
  • железо;
  • калий;
  • йод;
  • магний;
  • фосфор;
  • кальций;
  • цинк;
  • фтор;
  • органические кислоты — щавелевая, салициловая, фолиевая;
  • полифенолы (антиоксиданты, которые усиливают иммунитет и помогают бороться с воспалениями).

Но, несмотря на всю колоссальную пользу, в день можно есть не больше 200–250 г клубники.

Как выбрать клубнику

  • Сильный и приятный аромат.
  • Ярко-красный цвет (белые пятна — клубника зелёная, тёмные пятна — клубника переспела и скоро начнёт гнить).
  • Зелёные и сочные хвостик и листья.
  • Вдавленные чёрные точки (если они на поверхности и выпирают — клубника недозрела).
  • Размер на вкус не влияет, но маленькая клубника более полезна.
Главное о здоровье
Больше новостей
Секрет Фирмы: главные новости