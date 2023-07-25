Чем полезна клубника для пожилых людей
Об этом узнали американские учёные из Государственного университета Сан-Диего, после того как провели исследование с помощью старичков, которых полтора месяца кормили клубникой. И у тех и мозг активнее заработал, и нагрузка на сердце и сосуды снизилась, хотя клубника даже не была свежей.
Суть исследования
- когнитивные функции и скорость обработки данных увеличились на 5,2%;
- понизилось давление — на 3,6%;
- снизился риск заболеваний сердца и сосудов;
- общая антиоксидантная способность повысилась на 10,2%;
- талия уменьшилась более чем на 1% (мелочь, а приятно, с учётом того, что для этого ничего не пришлось делать и есть вкусняшки);
- повысился уровень триглицеридов в сыворотке.
Как проходило исследование
Американские учёные собрали 35 в меру здоровых бабушек и дедушек в возрасте от 66 до 78 лет и поделили на две группы. Одной 8 недель давали каждый день 26 г лиофилизированного порошка клубники (то есть ягоды сперва замораживали, а потом сушили в вакууме, это очень щадящий способ сушки), а другой — плацебо. Ни одной группе не говорили, что на самом деле они принимают. И результат в итоге оказался очень заметным.
Что по пользе?
- витамины группы В, С, А, РР;
- пектин;
- железо;
- калий;
- йод;
- магний;
- фосфор;
- кальций;
- цинк;
- фтор;
- органические кислоты — щавелевая, салициловая, фолиевая;
- полифенолы (антиоксиданты, которые усиливают иммунитет и помогают бороться с воспалениями).
Но, несмотря на всю колоссальную пользу, в день можно есть не больше 200–250 г клубники.
Как выбрать клубнику
- Сильный и приятный аромат.
- Ярко-красный цвет (белые пятна — клубника зелёная, тёмные пятна — клубника переспела и скоро начнёт гнить).
- Зелёные и сочные хвостик и листья.
- Вдавленные чёрные точки (если они на поверхности и выпирают — клубника недозрела).
- Размер на вкус не влияет, но маленькая клубника более полезна.