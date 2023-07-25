Что нужно учитывать при подборе физической активности

«Физическую активность нужно выбирать каждому индивидуально, исходя из возраста, состояния здоровья и наличия противопоказаний. Например, лицам с заболеванием позвоночника стоит выбирать плавание, а вот от занятий с «железом» следует отказаться», — сказала она в беседе с ИА «Север-Пресс».