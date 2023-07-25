Названы самые частые ошибки при чистке зубов

Неподходящая щетка, спешка, игнорирование зубных нитей, а также злоупотребление ополаскивателем с хлоргексидином относятся к наиболее частым ошибкам при чистке зубов. Об этом Москве 24 рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко.

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По его словам, зачастую люди совершают ошибку, когда выбирают щетки неподходящей жесткости для гигиены полости рта. Кроме того, на гигиену полости рта рекомендуется выделять не менее трех минут. Если слишком торопиться, то человек рискует не отчистить остатки пищи, мягкий налет и скопившиеся бактерии.

"Еще одна распространенная ошибка – это отсутствие внимания к задним зубам при чистке полости рта. Почему-то большинство людей чистят передние зубы, которые видно при разговоре и при улыбке. Они думают: что видно, то и надо чистить, а то, что где-то сзади, оно само по себе как-то проживет. Но это неправильно", – подчеркнул специалист.

Следующая распространенная ошибка заключается в отказе от использования зубных нитей. Кроме того, особенно внимательными нужно быть людям с винирами (накладками, заменяющие внешний слой зубов), имплантами, брекетами и коронками. Им не стоит забывать об использовании специального ирригатора для качественного очищения зубов. Вместе с тем абсолютно всем людям необходимо обращать внимание на то, какой ополаскиватель для рта они покупают.

"Ополаскивать – хорошая вещь. Но нужно обязательно смотреть на состав. Если в ополаскивателе есть хлоргексидин, то пользоваться им можно не более десяти дней. У нас микрофлора в полости рта находится в состоянии равновесия. Когда мы одни микробы подавили антисептиком, начинают активизироваться другие. В этом случае человек рискует получить такие неожиданные заболевания, как, например, кандидоз полости рта", – предупредил стоматолог.