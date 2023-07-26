Дерматолог запретила прикладывать подорожник к комариному укусу

«Нельзя расчесывать место укуса ни в коем случае, — запретила врач. — Таким образом мы можем разнести яд, если это было жалящее насекомое. Даже если это был просто комар, мы можем занести в ранку инфекцию, которая у нас есть на пальцах или на коже».