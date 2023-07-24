Врач рассказала о пользе дневного сна

О том, что такое интервальный сон и кому он подходит, в эксклюзивном интервью RuNews24.ru рассказала Марина Лебедева , кандидат медицинских наук, врач-терапевт, медицинский эксперт ИНВИТРО.

Врач отметила, что интервальный, или полифазный сон – это режим, при котором сон разделяется на несколько периодов. Самая распространенная схема: дневной сон 1-2 часа и полноценный ночной сон, не менее 6-7 часов. Отличие полифазного сна от монофазного заключается также в том, что полифазный сон приходится не только на ночное время.