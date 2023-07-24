Врач рассказала о пользе дневного сна

Врач Лебедева рассказала о пользе дневного сна
О том, что такое интервальный сон и кому он подходит, в эксклюзивном интервью RuNews24.ru рассказала Марина Лебедева, кандидат медицинских наук, врач-терапевт, медицинский эксперт ИНВИТРО.
Врач отметила, что интервальный, или полифазный сон – это режим, при котором сон разделяется на несколько периодов. Самая распространенная схема: дневной сон 1-2 часа и полноценный ночной сон, не менее 6-7 часов. Отличие полифазного сна от монофазного заключается также в том, что полифазный сон приходится не только на ночное время.
«В целом, это физиологический режим, в основе которого лежит правило: «устал – спи, отдохнул – бодрствуй»», - добавила врач.
Специалист подчеркнула, что индивидуальные особенности человека и его нервной системы могут требовать дневного сна. Регулярный дневной отдых со сном, введенный в режим, несомненно, рассматривается как норма.
«Сверхактивная, энергозатратная деятельность, например, быстрое решение важной проблемы может потребовать такого напряжения, когда интервальный сон – единственный способ быстро восстанавливать силы. Сменный график работы с суточными дежурствами также может предусматривать интервальный сон», - подчеркнула собеседница.