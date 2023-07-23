Гастроэнтеролог: яблочный сок поможет снизить холестерин

Гастроэнтеролог Вялов: яблочный сок поможет снизить холестерин. Всё из-за содержания пектина в его составе. Другие соки тоже могут быть полезны организму, несмотря на то что всё чаще этот напиток критикуют. Например, в овощных соках много витаминов и минералов, зато меньше сахара. Какие напитки полезны для здоровья, а какими лучше не увлекаться, рассказал гепатолог и гастроэнтеролог Сергей Вялов.

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Какие соки полезны

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По словам врача, цвет сока поможет распознать сильную сторону напитка. Например,

красный цвет (вишня, гранат, черника и т. д.) говорит о содержании антоцианов;

оранжевый (морковь, тыква, абрикос) — каротинов;

жёлтый (лимон, апельсин, ананас) — ксантофиллов;

зелёный (шпинат, капуста, огурцы) — хлорофиллов;

голубой и фиолетовый (слива, черника, виноград) — снова антоцианов.

Среди фруктовых самые полезные соки, по мнению врача, это апельсиновый, гранатовый и яблочный. Первый даст заряд витамина С, второй — кучу антиоксидантов. О пользе яблочного уже сказали ранее.

Из овощных внимания заслуживают морковный, свекольный и капустный. Морковка подарит организму бета-каротин для зрения, свёкла — железо и витамины группы В, капуста — витамин К для костей.

Соки, конечно, содержат много витаминов, но злоупотреблять ими не стоит, предупредил специалист. И в целом овощные полезнее фруктовых. За что диетологи не любят фруктовые соки, можно узнать в этом материале.

Какие соки опасны

Вялов предупредил, что с соками из редьки, ревеня и репы стоит быть осторожнее. Всё потому, что они могут вызвать раздражение ЖКТ и повышенное газообразование.

Продукты, повышающие холестерин

Тем, кто хочет сохранить этот показатель, а значит, и здоровье сосудов в норме, стоит отказаться от сливочного сыра. Пользы в нём, как в обычном сыре, почти нет, зато есть сахар и холестерин. Так что лучше перейти на твёрдый, традиционный продукт.

Также стоит присмотреться к креветкам — из-за них холестерин тоже растёт. Правда, увеличивается показатель именно «хорошего» холестерина, но не стоит обнадёживать себя. Этот показатель тоже должен быть в пределах нормы. Людям, у которых уже есть проблемы с холестерином (неважно каким), от морепродуктов лучше отказаться, несмотря на всю их полезность и вкус.

Потенциально опасными продуктами, если есть их много и регулярно, могут быть также яйца, рыбья икра, сливки и сливочное масло.

Продукты, снижающие холестерин