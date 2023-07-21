Геронтолог рассказал, как дыхание влияет на старение человека

Теория о том, что с каждым вздохом человеческая жизнь укорачивается, так как вдыхаемый кислород усиливает процессы окисления, приводящие к старению организма, является домыслами, рассказал в беседе с Пятым каналом гериатр-геронтолог Валерий Новоселов. Он подчеркнул, что без дыхания жизнь человека вообще невозможна, а старение происходит по другим причинам.

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После того как организм достиг максимальной жизнеспособности, потом он начинает стареть, — отметил врач.

Также он опроверг точку зрения, что более частое дыхание приносит в организм больше кислорода и тем больше его активных молекул бьют по клеткам и субклеточным структурам человека. В качестве контраргумента он привел довод о пользе занятий спортом для здоровья.

Мы же понимаем, что люди, которые активны физически, бегают, плавают, они дышат гораздо чаще. Они же потребляют гораздо больше кислорода. <...> А выглядят так же? Чаще — более молодыми, — подчеркнул эксперт.