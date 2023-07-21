Врач рассказала, как правильно чистить зубы

Россиянам рассказали, как правильно чистить зубы
Чистить зубы необходимо не менее двух раз в день, тщательно, не менее, чем по 10 минут. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала стоматолог Надежда Патлатая. По ее словам, для поддержания свежести дыхания и чистоты полости рта важно чистить также язык и межзубные промежутки.
«Чистите зубы утром и вечером после еды. Можно чистить или хотя бы прополоскать рот после обеда. Стоматологи лукавят, когда говорят, что на чистку хватит трех минут. Паста не успеет подействовать. <...> На все движения в медленном темпе, а затем на полоскание рта ополаскивателем уйдет 10 минут», — добавила Патлатая.
Она добавила, что чистить зубы необходимо круговыми движениями вдоль краев зубов, а также вертикальными движениями для очистки задней стороны зубов. Для межзубных промежутков она посоветовала использовать зубную нить или специальные межзубные щетки.