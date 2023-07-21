Врач рассказала, как правильно чистить зубы

Чистить зубы необходимо не менее двух раз в день, тщательно, не менее, чем по 10 минут. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала стоматолог Надежда Патлатая. По ее словам, для поддержания свежести дыхания и чистоты полости рта важно чистить также язык и межзубные промежутки.