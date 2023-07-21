Как распознать дефицит витаминов и микроэлементов

Нередко россияне сталкиваются с нехваткой многочисленных полезных веществ в организме, но далеко не все понимают, какие симптомы говорят о дефиците.

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К счастью, заподозрить у себя недостаток витаминов и микроэлементов можно по довольно очевидным признакам — это позволяет принять меры, пока дефицит не стал критичным.

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Как именно вычислить нехватку и чем её восполнить, рассказала врач-педиатр «Секрету» сервиса DocMa Анастасия Дворецкая.

Дефицит каких витаминов и микроэлементов встречается чаще

Обычно к врачу приходят с нехваткой:

железа;

фолиевой кислоты;

витамина D;

витамина C;

витамина B12.

Симптомы дефицита железа

К ним относятся повышенная потливость, выпадение волос, заеды в углах рта и ломкость ногтей, искажение пищевых интересов (хочется есть глину, цемент, мел), постоянная усталость.

Симптомы дефицита фолиевой кислоты и витамина B12

«При B12 и фолиеводефицитной анемии, помимо общих симптомов, (утомляемость, нарушение внимания, сухость кожи, ломкость ногтей и волос) есть характерные симптомы: глоссит (так называемый географический язык) — трещины и атрофия сосочков языка», — рассказала Анастасия Дворецкая.

Симптомы дефицита витамина C

Когда в организме мало этого витамина, часто наблюдаются подкожные кровоизлияния, синяки, повышенная кровоточивость дёсен, а ещё нарушение заживления ран.

Симптомы дефицита витамина D

«Лёгкая и средняя степень недостаточности витамина практически никак не проявляется клинически. При длительном дефиците появляется боль в костях, мышечная слабость, привычные переломы», — отметила врач.

Что делать с симптомами дефицита

Нужно сразу же обратиться к врачу — терапевту или педиатру. Он назначит анализы, и по их результатам определит, какой витамин или микроэлемент вам нужен и в какой дозировке.

«Не занимайтесь самолечением. Уж точно не нужно пить все витамины подряд и для профилактики. Если есть реальный дефицит, мы не сможем восполнить его профилактическими дозировками; если дефицита нет, толку в приёме биодобавок будет ноль, а вот навредить организму лишними препаратами вполне возможно», — подчеркнула специалист.

Почему БАДы опасны

Детям рекомендован только приём витамина D. Все остальные БАДы с популярных сайтов не имеют доказанной эффективности и не влияют не иммунитет. В базе учёта лекарственных средств FDA (Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США) витамины числятся в качестве пищевых добавок. Это значит, что они не проходят должных проверок и в банках может быть всё что угодно — даже опасные вещества.

«Это показывают и выборочные исследования: в 2020 году в БАДах, помогающих малышу при прорезывании зубов, были обнаружены огромные дозы белладонны», — отметила Анастасия Дворецкая.

Как восполнить дефицит витаминов без БАДов