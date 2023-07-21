Как распознать дефицит витаминов и микроэлементов
Нередко россияне сталкиваются с нехваткой многочисленных полезных веществ в организме, но далеко не все понимают, какие симптомы говорят о дефиците.
К счастью, заподозрить у себя недостаток витаминов и микроэлементов можно по довольно очевидным признакам — это позволяет принять меры, пока дефицит не стал критичным.
Как именно вычислить нехватку и чем её восполнить, рассказала врач-педиатр «Секрету» сервиса DocMa Анастасия Дворецкая.
Дефицит каких витаминов и микроэлементов встречается чаще
- Обычно к врачу приходят с нехваткой:
- железа;
- фолиевой кислоты;
- витамина D;
- витамина C;
- витамина B12.
Симптомы дефицита железа
К ним относятся повышенная потливость, выпадение волос, заеды в углах рта и ломкость ногтей, искажение пищевых интересов (хочется есть глину, цемент, мел), постоянная усталость.
Симптомы дефицита фолиевой кислоты и витамина B12
«При B12 и фолиеводефицитной анемии, помимо общих симптомов, (утомляемость, нарушение внимания, сухость кожи, ломкость ногтей и волос) есть характерные симптомы: глоссит (так называемый географический язык) — трещины и атрофия сосочков языка», — рассказала Анастасия Дворецкая.
Симптомы дефицита витамина C
Когда в организме мало этого витамина, часто наблюдаются подкожные кровоизлияния, синяки, повышенная кровоточивость дёсен, а ещё нарушение заживления ран.
Симптомы дефицита витамина D
«Лёгкая и средняя степень недостаточности витамина практически никак не проявляется клинически. При длительном дефиците появляется боль в костях, мышечная слабость, привычные переломы», — отметила врач.
Что делать с симптомами дефицита
Нужно сразу же обратиться к врачу — терапевту или педиатру. Он назначит анализы, и по их результатам определит, какой витамин или микроэлемент вам нужен и в какой дозировке.
«Не занимайтесь самолечением. Уж точно не нужно пить все витамины подряд и для профилактики. Если есть реальный дефицит, мы не сможем восполнить его профилактическими дозировками; если дефицита нет, толку в приёме биодобавок будет ноль, а вот навредить организму лишними препаратами вполне возможно», — подчеркнула специалист.
Почему БАДы опасны
Детям рекомендован только приём витамина D. Все остальные БАДы с популярных сайтов не имеют доказанной эффективности и не влияют не иммунитет. В базе учёта лекарственных средств FDA (Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США) витамины числятся в качестве пищевых добавок. Это значит, что они не проходят должных проверок и в банках может быть всё что угодно — даже опасные вещества.
«Это показывают и выборочные исследования: в 2020 году в БАДах, помогающих малышу при прорезывании зубов, были обнаружены огромные дозы белладонны», — отметила Анастасия Дворецкая.
Как восполнить дефицит витаминов без БАДов
Все необходимые витамины и минералы организм может получить с питанием. Поэтому в первую очередь нужно проверить, сбалансирован ли рацион взрослого и ребёнка. А вот обращаться к нутрициологам, которые нередко назначают бесполезные анализы, а затем прописывают огромное количество биологически активных добавок, точно не стоит.