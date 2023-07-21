Нехватка витамина С может привести к цинге
Многие болезни возникают из-за нехватки в организме витаминов. Яркий тому пример – потеря зубов и цинга, которые развиваются на фоне дефицита витамина С, рассказала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт, доктор медицинских наук Рина Заславская.
Также нехватка этого витамина приводит к нарушению проницаемости сосудистой стенки и кровоизлиянию.
Но в желании восполнить дефицит нужно соблюдать меру, говорит врач.
Переизбыток этого витамина провоцирует развитие гемохроматоза, когда железо оседает в печени, поджелудочной железе, сердце.
Еще один витамин, важный для здоровья, витамин В12.
«Недостаток витамина B12 приводит к тому, что развивается другая так называемая злокачественная пернициозная анемия, которая ведет к нарушению работы головного мозга», – предупредила Заславская.