Нехватка витамина С может привести к цинге

Многие болезни возникают из-за нехватки в организме витаминов. Яркий тому пример – потеря зубов и цинга, которые развиваются на фоне дефицита витамина С, рассказала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт, доктор медицинских наук Рина Заславская.

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Также нехватка этого витамина приводит к нарушению проницаемости сосудистой стенки и кровоизлиянию.

Но в желании восполнить дефицит нужно соблюдать меру, говорит врач.

Переизбыток этого витамина провоцирует развитие гемохроматоза, когда железо оседает в печени, поджелудочной железе, сердце.

Еще один витамин, важный для здоровья, витамин В12.