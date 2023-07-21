Перечислены упражнения, активизирующие работу мозга

Нейропсихолог Ирина Хвингия рассказала о простых упражнениях на каждый день, которые помогут активизировать работу мозга.

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Так, хорошо концентрируют внимание упражнения с цветными словами, когда слова написаны цветами, но слово и цвет — разные. То есть слово «чёрный» может быть написано жёлтым цветом. А задача – прочитать цвета.

Кроме того, можно применять специальные таблицы Шульте. Это инструмент для тренировки периферического зрения, концентрации внимания и параллельного восприятия информации. В таких таблицах «разбросаны» цифры от 1 до 25, и задача человека – найти их в правильной последовательности.