Эксперты предупредили об опасности дефицита йода

Йод – важный микроэлемент, который необходим для нормального развития организма и производства гормонов щитовидной железы. Дефицит этого вещества может стать причиной возникновения серьезных проблем со здоровьем.

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Как сообщили в регуправлении Роспотребнадзора, дефицит йода негативно сказывается на здоровье, поскольку приводит к снижению иммунитета и ухудшает работу эндокринной системы. У детей нехватка этого вещества может замедлить их развитие.

Йод не синтезируется в нашем организме, поэтому он поступает вместе с пищей и водой. Рекомендуется употреблять морские водоросли, морепродукты, яйца, сливочное масло, овощи, зелень, фрукты, ягоды, злаковые, молочные продукты. Важно помнить, что микроэлемент испаряется при термической обработке.

По данным ВОЗ, суточная норма йода составляет до 150 мкг в сутки. Также для борьбы с дефицитом этого вещества производится йодирование поваренной соли. Использование этого продукта необходимо ограничивать только людям, страдающим аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы (болезнь Хашимото).