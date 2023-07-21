Врач рассказала об основных правилах профилактики инсультов

В Самарской области нарушения кровообращения мозга занимают второе место среди причин смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Врачи настаивают: важна профилактика.
О том, как предотвратить эту болезнь, рассказала заведующая взрослой поликлиникой №1 Сызранской центральной городской больницы, врач-невролог Анастасия Скобеева.
По статистике смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, каждый третий случай приходится на диагноз "инсульт". В 2022 году по области зафиксировано более двух тысяч таких случаев. Инсульт коварен и может развиться повторно. Самый высокий риск сохраняется в первый год после перенесенного заболевания.
Как отметила Анастасия Скобеева, мозгу, как и всем нашим тканям и органам, необходимы кислород и питательные вещества. Они переносятся кровотоком по артериям.
- Жизненно важно, чтобы этот процесс не прерывался - клетки мозга, оставшись без питания, быстро погибают. Состояние, при котором мозговое кровообращение нарушено, называется инсультом, или острым нарушением мозгового кровообращения, - сказала она.
Сохранить здоровье поможет профилактика. Соблюдение профилактических мер может предотвратить до 80% инсультов.
В качестве профилактики врач посоветовала контролировать артериальное давление, вести активный образ жизни и заниматься физкультурой и спортом, регулярно наблюдаться в диспенсере и проходить профилактические осмотры.
Важно также следить за весом и правильно питаться. Конечно, необходимо отказаться от курения и алкоголя, и не оставлять без внимания хронические заболевания, которые могут спровоцировать инсульт.
- Повторные ишемические инсульты составляют до четверти нарушений мозгового кровообращения. В 50% случаев они возникают в первый год после перенесенного инсульта и протекают тяжелее, чаще приводят к необратимым последствиям для здоровья. Для успешного излечения надо обязательно наблюдаться у врача-невролога в поликлинике и принимать назначенные препараты без перерывов и в рекомендованных дозах, - пояснила врач-невролог.