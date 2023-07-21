Врач рассказала об основных правилах профилактики инсультов

В Самарской области нарушения кровообращения мозга занимают второе место среди причин смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Врачи настаивают: важна профилактика.

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О том, как предотвратить эту болезнь, рассказала заведующая взрослой поликлиникой №1 Сызранской центральной городской больницы, врач-невролог Анастасия Скобеева.

По статистике смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, каждый третий случай приходится на диагноз "инсульт". В 2022 году по области зафиксировано более двух тысяч таких случаев. Инсульт коварен и может развиться повторно. Самый высокий риск сохраняется в первый год после перенесенного заболевания.

Как отметила Анастасия Скобеева, мозгу, как и всем нашим тканям и органам, необходимы кислород и питательные вещества. Они переносятся кровотоком по артериям.

- Жизненно важно, чтобы этот процесс не прерывался - клетки мозга, оставшись без питания, быстро погибают. Состояние, при котором мозговое кровообращение нарушено, называется инсультом, или острым нарушением мозгового кровообращения, - сказала она.

Сохранить здоровье поможет профилактика. Соблюдение профилактических мер может предотвратить до 80% инсультов.

В качестве профилактики врач посоветовала контролировать артериальное давление, вести активный образ жизни и заниматься физкультурой и спортом, регулярно наблюдаться в диспенсере и проходить профилактические осмотры.

Важно также следить за весом и правильно питаться. Конечно, необходимо отказаться от курения и алкоголя, и не оставлять без внимания хронические заболевания, которые могут спровоцировать инсульт.