Фитнес-эксперты рассказали о правильном отдыхе во время тренировки

Фитнес-эксперты журнала Shape рассказали о правильном отдыхе между подходами во время тренировки. Рекомендации приведены на сайте издания.

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«Лучше всего медленно ходить, хуже — сидеть и совсем нежелательно — лежать. Если хочется пить, сделайте несколько глотков воды», — заявили специалисты.

Они добавили, что короткие паузы между подходами (не более одной-двух минут) необходимы, чтобы насытить мышцы кислородом и дать организму восстановиться.

Эксперты также отмечают, что длительные паузы нежелательны, поскольку пульс в таком случае замедляется, а следовательно, телу будет сложнее вновь включиться в работу. Они подчеркнули, что при потере темпа результаты снижаются, а длительность тренировки при этом увеличивается.

Ранее фитнес-эксперт Станислав Лысаковский дал советы по восстановлению после тренировок.