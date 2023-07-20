Почему вес может стоять на месте во время похудения

Во время сброса лишнего веса можно столкнуться с тем, что цифры на весах останавливаются на одной отметке на несколько дней или даже недель. Называется это состояние эффект плато, рассказала Москве 24 врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.

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По ее словам, помочь в такой ситуации может смена физической нагрузки.

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"Например, силовые упражнения можно заменить плаванием или аэробными, во время которых работают все группы мышц, улучшается снабжение кислородом. В таком случае мы дадим возможность отдохнуть напряженным мышцам и переключить процесс похудения в более интенсивное русло", – отметила Чехонина.

Однако чаще всего эффект плато путают с другими состояниями, когда вес на самом деле уходит. Например, человек слишком часто взвешивается, а потому не может отследить положительную динамику.

"Поэтому рекомендуется контролировать массу тела раз в неделю. Хотя при желании взвешиваться можно и ежедневно, но важно соблюдать условия: делать это утром натощак, после туалета", – уточнила врач.

К тому же, когда мы только начинаем процесс снижения или нормализации массы тела, мы в первую очередь активно теряем лишнюю жидкость. Когда она нас покидает, цифра на весах становится уже не такая выраженная. Как будто вес уходит медленнее. А многим кажется, что она вообще не меняется. Другие считают, что минус 50–100 граммов в сутки – это не потеря. Начинают бить тревогу и ошибочно полагать, что у них наступила фаза плато.

Остановка веса также может происходить из-за защитной реакции организма: он не понимает, что происходит, и пытается замедлить процесс. Чаще всего это происходит в случае экстремальных ограничений.

"Когда мы недовольны результатом на весах, надо взять в руки сантиметр и вспомнить, что истинная цель не цифра, которую никто не видит, а то, как мы выглядим, – объем талии, бедер", – рассказала диетолог в интервью программе "Доктор 24".

Другая причина остановки веса – предменструальный синдром (ПМС) у девушек, во время которого может происходить задержка жидкости, однако жир при этом уходит. Необходимо дождаться окончания ПМС и только после этого взвеситься. Так можно будет увидеть истинную массу тела.

"Еще один фактор – чрезмерно усиленные тренировки, силовые нагрузки, которые приводят к тому, что мышечная масса укрепляется, тяжелеет", – пояснила эксперт. Это тоже мешает увидеть истинную динамику на весах, но при этом происходит уменьшение объемов, заключила Чехонина.