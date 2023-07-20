Терапевт: постоянный недосып может привести к онкологии

Если ваш ежедневный сон не превышает 5 часов, это может привести к серьезным последствиям. Следствием недосыпа может стать не только расстройство сна, но и возникновение тяжелых болезней.

Врач-терапевт одной из российских медицинских компаний Ольга Шашкова пояснила, что постоянный недосып вреден для человеческого организма. В худшем случае он может обернуться онкологией или ожирением.

Если человек один день поспал менее 5 часов, то организм не почувствует стресса. Однако сразу же этот фактор отразится на работоспособности и утомляемости. А вот если это повторяется систематически, нарушаются циркадные ритмы. Это ведет к гормональным сбоям, а затем к ожирению, нарушению толерантности к глюкозе, инсулину и, как следствие, развитию сахарного диабета и онкологии, пишут "Известия".