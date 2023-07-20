Испарения от вейпа более чем в 22 раз повышают содержание токсинов в воздухе

Университеты Вирджинии и Северной Каролины провели исследование и выяснили, что при курении электронных сигарет содержание микроскопических токсинов PM2.5 в воздухе увеличивается в 22 раза. Результаты их работы опубликованы в журнале Drug and Alcohol Dependence.

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В исследовании были задействованы 60 добровольцев. Они курили различные вейпы в автомобилях, при этом должны были сделать около 16 затяжек. Ученые тем временем анализировали воздух на содержание PM2.5.

Оказалось, что через 30 секунд после последней затяжки в воздухе концентрация твёрдых частиц достигала уровня 107,4 микрограмма на кубический метр, а это более чем в 22 раза превышает базовый уровень.

Учёные поясняют, что жидкость для электронных сигарет кроме никотина содержит растворители, загустители, летучие органические соединения, формальдегид, бензол и ацетальдегид.