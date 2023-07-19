Эксперт рассказал о правильной технике отжиманий

Мастер спорта по греко-римской борьбе Денис Кинцурашвили рассказал о правильной технике отжиманий. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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«Ноги на ширине плеч, таз не провисает и не задран вверх. Держим планку, корпус напряжен. Локти направляем примерно под 45 градусов относительно корпуса и из этого положения начинаем сгибать и разгибать руки с максимальной амплитудой», — сказал Кинцурашвили, пояснив, что это классический вариант отжиманий. Он добавил, что в нижней точке должно появиться чувство легкого растяжения грудных мышц.

Эксперт также разобрал технику отжиманий для более эффективного набора мышечной массы посредством увеличения времени под нагрузкой. Для этого необходимо каждый раз после выполнения отжимания задерживаться в верхней точке на пять секунд. Всего, по словам спортсмена, достаточно сделать 12-15 повторений. Еще одно эффективное упражнение — аналогичные отжимания с задержкой на пять секунд в нижней точке. При этом важно удерживать корпус ровно и не касаться грудью пола.