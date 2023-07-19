Какую максимальную температуру может выдержать человек

Аномальная жара в определённые сезоны года охватывает всё больше территорий по всему миру. Это привлекает внимание учёных, которые пытаются выяснить, какую жаркую погоду человек может вынести, а какие температурные показатели являются для организма критическими.

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Недавно учёные из Университета Роэмптона в Лондоне опубликовали исследование, где говорится, что человеческий организм может переносить температуру от 40 до 50 градусов Цельсия. При достижении показателей «верхней критической температуры» организм начинает испытывать тепловой стресс – состояние, вызывающее спутанность сознания, тошноту, головокружение, головную боль, обморок – передаёт euronews.com.

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Температурный предел организма был определён следующим образом. Учёные фиксировали у участников исследования увеличение скорости метаболизма. Скорость метаболизма определяет, сколько энергии потребляет человеческий организм для поддержания работоспособности. В жаркую погоду организм использует различные способы снижения внутренней температуры, включая потоотделение. А также, когда на улице жарко, происходит увеличение скорости метаболизма, что, в свою очередь, приводит к повышению температуры тела. Но перегрев организма может привести к сбоям в его работе.

Реакция на жару может существенно отличаться в зависимости от возраста, пола, состояния здоровья. У некоторых людей скорость метаболизма не увеличивается при 40 градусах, а увеличивается при 50-ти.

Организм выполняет определённую работу, чтобы поддержать свою температуру. Если температура повышается на один-два градуса, для большинства людей это опасности не представляет. У некоторых марафонцев температура ядра тела достигает 42 градусов, что бывает при беге в жаркой среде. Но даже марафонцы начинают страдать при температуре 44 градуса, а другие люди ещё менее устойчивы. Наиболее уязвимы в сильной жаре – дети и пожилые люди.