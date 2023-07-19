Спирулина — высокобелковая съедобная водоросль, один из самых популярных суперфудов, то есть продуктов с высоким содержанием питательных веществ.

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Спирулина полезна для поддержка иммунитета, может использоваться в качестве пищевой добавки, которая повышает выносливость, обладает противовоспалительным действием и имеет целый ряд других свойств.

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Подробности о том, что такое спирулина и как эта водоросль может помочь укрепить организм, — в материале «Ленты.ру».

Что такое спирулина?

Спирулина — это тип синезеленых водорослей (цианобактерий), которые в последние годы набирают широкую популярность в качестве суперпродукта. Эта водоросль может расти в пресноводных озерах, прудах и реках. Как говорит в беседе с «Лентой.ру» врач-терапевт, нутрициолог и эксперт Coral Club Елена Мановска, примеры применения спирулины и как пищи, и как лекарства, встречались на протяжении веков в самых разных культурах.

Сегодня эта водоросль набирает популярность как суперпродукт из-за того, что в спирулине содержится много питательных веществ, также спирулина обладает многочисленными преимуществами для здоровья, — Елена Мановска, врач-терапевт, нутрициолог.

Водоросль обычно употребляют как пищевую добавку в виде таблеток, капсул или порошка. В спирулине содержится большое количество белков, сравнимое с мясом или яйцами, поэтому она популярна среди приверженцев здорового образа жизни (ЗОЖ) и спортсменов.

Кроме того, в спирулине содержится богатый набор других необходимых для организма питательных веществ — витаминов, минералов и антиоксидантов.

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И наконец, эта водоросль может выступать в качестве источника омега-3 жирных кислот для веганов — люди, которые не употребляют продукты животного происхождения, используют спирулину как пищевую добавку.

Какие полезные свойства для организма есть у спирулины?

В спирулине содержится целый набор полезных для организма компонентов — витамины группы A, В, С и Е, микроэлементы такие, как медь, железо, калий, кальций, фосфор, магний, марганец и йод.

По словам физиотерапевта, диетолога и нутрициолога клиники Biogena Татьяны Семеновой, в своем составе спирулина имеет также все восемь незаменимых аминокислот и аргинин, который считается условно незаменимой аминокислотой.

В спирулине содержится много полиненасыщенных жирных кислот, особенно гамма-линоленовой кислоты, знакомой нам по ценнейшему маслу примулы вечерней, —Татьяна Семенова, физиотерапевт, диетолог и нутрициолог.

Кроме того, спирулина имеет в своем составе фенолы и фикоцианины (антиоксиданты и природные противовоспалительные средства). Неудивительно, что с таким впечатляющим набором питательных веществ спирулина обладает целым рядом полезных для здоровья свойств. Елена Мановска выделила основные.

Какими полезными свойствами обладает спирулина: Укрепляет иммунитет. В спирулине содержится много антиоксидантов — они полезны в борьбе против окислительного повреждения и обладают противовоспалительным действием. Также она повышает выработку лейкоцитов, отвечающих за борьбу с инфекциями;

Уменьшает воспаление. Спирулина обладает противовоспалительным действием, поэтому ее положительный эффект будет заметен тем, кто страдает, в частности, артритом, аллергией или астмой;

Снижает уровень холестерина. Исследования спирулины показали, что ее регулярный прием снижает уровень холестерина в крови, а вместе с ним и риск сердечно-сосудистых заболеваний;

Поддерживает здоровье мозга. В спирулине содержится большое количество омега-3 жирных кислот, необходимых для здоровья мозга. Эффект будет проявляться в улучшении когнитивных функций и снижении риска нейродегенеративных заболеваний.

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Помимо прочего, спирулина повышает выносливость, а с ней и эффективность физических упражнений. Также спирулина помогает уменьшать повреждение мышц и усталость, поэтому как пищевую добавку ее нередко используют спортсмены и любители фитнеса.

Какие есть противопоказания к приему спирулины?

Несмотря на то что в спирулине содержится большое количество полезных для человека веществ, Татьяна Семенова призывает особенно внимательно относиться к выбору производителя водоросли, иначе эффект будет обратным.

Чем может быть опасна спирулина?

Дело в том, что спирулина имеет свойство поглощать биохимические вещества из питательной среды. Благодаря этому спирулина повышает уровень очистки загрязненных вод и фактически впитывает все в себя.

С другой стороны, из-за того, что спирулина имеет это свойство, повышается риск ее загрязнения нежелательными или опасными соединениями, что может отразиться на качестве препаратов на основе синезеленых водорослей, — Татьяна Семенова, физиотерапевт, диетолог и нутрициолог.

В частности, исследования некоторых образцов синезеленых водорослей из Китая показали, что у них были высокие значения содержания тяжелых металлов и нежелательных биологических соединений, а также существовал риск попадания посторонних микроводорослей.

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Татьяна Семенова отмечает, что в таком случае эффект от применения спирулины будет негативным: возможны серьезные последствия для здоровья, особенно если изначально оно было неидеальным. Собеседница «Ленты.ру» советует делать выбор в пользу синезеленых водорослей, выращенных в закрытых условиях, где присутствует контроль производства.

Спирулина, выращенная в искусственных условиях намного безопаснее диких водорослей

Кому спирулина противопоказана?

Что касается побочных эффектов или противопоказаний применения спирулины, то на данный момент подобной информации нет.

Однако использовать эту водоросль как пищевую добавку с осторожностью стоит тем, кто страдает аутоиммунными заболеваниями почек и желчного пузыря. Осторожность в плане приема спирулины необходима и при проведении химиотерапии, а также после недавно перенесенных инсультов и инфарктов.

Можно ли принимать спирулину без назначения врача?

Говоря об особенностях применения спирулины, Елена Мановска отмечает, что ее регулярный прием считается безопасным для большинства людей, а саму водоросль можно купить без рецепта.

Тем не менее специалист напоминает, что всегда полезно проконсультироваться с врачом прежде, чем приступать к приему каких-либо новых добавок.

Это особенно важно, если у вас есть какие-либо сопутствующие заболевания или вы принимаете лекарства, отпускаемые по рецепту, — Елена Мановска, врач-терапевт, нутрициолог.

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Что касается рекомендуемой дозировки, то для спирулины она варьируется в зависимости от формы и концентрации добавки. Как правило, регулярный прием рекомендуется начинать с низкой дозы и постепенно увеличивать ее с течением времени.

1-3 грамма составляет оптимальная дневная доза спирулины на начальном этапе приема

По словам Елены Мановски, чтобы полностью понять, какие потенциальные преимущества и риски есть у приема спирулины, необходимы дополнительные исследования.

Как принимать спирулину?

Специалисты сходятся на том, что регулярный прием пищевых добавок на основе водоросли может стать ценным дополнением к здоровому питанию. Татьяна Семенова отмечает, что сегодня спирулину активно используют и как компонент для приготовления различных блюд — коктейлей, салатов и даже десертов.

По словам эксперта, водоросль можно добавлять в рацион в качестве естественной поддержки организма. Спирулина повышает иммунитет, восполняет дефицит важных витаминов, минералов, белков, а также способствует очищению и детоксикации.