Как людям старшего возраста активно проводить время летом

Лето — идеальное время для активного досуга и занятий спортом на свежем воздухе. Тысячи жителей столицы старшего поколения уже присоединились к уличным занятиям летнего сезона проекта «Московское долголетие». Однако важно помнить, что у занятий на открытом воздухе есть свои нюансы. Как с пользой проводить время на улице и заниматься спортом, «Вечерней Москве» рассказали преподаватель проекта «Московское долголетие» и врач столичной поликлиники.

© Вечерняя Москва

В летнее время для участников «Московского долголетия» центром притяжения становятся различные уличные площадки. Там активные горожане старшего поколения занимаются спортом, танцуют, поют, рисуют. При этом, чтобы занятия приносили пользу, важно соблюдать несколько простых правил.

Видео дня

Заведующая отделением профилактики городской поликлиники № 3 Валерия-Алисия Гарматюк выделила несколько пунктов, которые важно помнить при выходе из дома на тренировку:

Взять головной убор — занятия на открытом солнце в жару могут привести к тепловому удару, если организм перегреется. Часто причиной этого становится прямое воздействие солнца на голову, поэтому панамка, кепка или другой убор позволят избежать удара.

Закрыть шею и плечевой пояс одеждой — это поможет защитить кожу от прямых солнечных лучей.

Надеть удобную спортивную одежду и обувь.

Взять бутылку теплой воды — холодная жидкость быстрее выводится из организма.

Выбрать время занятий исходя из личных биоритмов — для жаворонков подойдут утренние часы, а совам лучше выходить на тренировки вечером.

Также врач отметила, что летняя погода располагает к занятиям физкультурой на улице, а в качестве наиболее полезных тренировок для старшего поколения она порекомендовала скандинавскую ходьбу и все виды гимнастики — начиная от суставной и заканчивая йогой. Главное, по словам Валерии-Алисии Гарматюк, выбрать свой ритм и темп занятий.

Преподаватели проекта «Московское долголетие» также подтверждают, что наибольший эффект от занятий будет, если держать собственный ритм и не стараться превзойти самого себя.

— Нагрузки на тренировках проекта рассчитаны с учетом возрастных особенностей людей старшего поколения. С каждым участником подбираем темп и количество подходов на упражнение. Мы не готовимся к Олимпийским играм и не стремимся к высоким спортивным достижениям, главное — это оздоровительный эффект от занятий, движение и заряд положительных эмоций от каждой тренировки. Причем заниматься можно в любом возрасте: в моей группе участники от 55 до 85 лет, и у них нет отговорок, они с удовольствием приходят и говорят, что стали лучше себя чувствовать благодаря суставной гимнастике, — говорит преподаватель проекта «Московское долголетие» Илья Бахтуров.

Участники проекта могут запечатлеть самые яркие моменты лета и принять участие в фотоконкурсе #ЛетоДолголета. Для этого необходимо сделать креативные фотографии с летних занятий проекта и выложить пост с фотографией на странице в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #ЛетоДолголета и отметкой @mosdolgoletie. Авторов лучших фото каждую неделю награждают сувенирами от проекта «Московское долголетие».

Подать заявку на участие в проекте «Московское долголетие» горожане старшего поколения теперь могут не только в центрах госуслуг или отделах долголетия территориальных центров социального обслуживания, но и онлайн через портал mos.ru/md. Услуга доступна как для действующих участников, так и для москвичей, которые только решили присоединиться к проекту.