Россиян научили работать на даче в жару без вреда для здоровья

В летнюю жару на даче необходимо работать в закрытой и светлой одежде, отражающей солнечные лучи, призывает эксперт телеканала «Доктор» Алексей Эрлих. Кардиолог в беседе с «Лентой.ру» научил россиян, как работать на приусадебных участках без вреда для здоровья.

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В жару важно проводить как можно меньше времени под открытым солнцем, настаивает врач. Даже если работы на солнце не избежать, необходимо правильно одеваться, добавил он. Одежда должна быть из натуральной ткани, максимально закрывать тело и быть светлой.

Эрлих обратил внимание, что даже людям с хорошим здоровьем в самые жаркие дневные часы необходимо находиться в тени. В идеале следует устраивать себе в это время отдых.

«Работу на даче лучше выполнять утром или вечером, когда солнце не находится в зените, — комментирует врач. — Идеальное время для работы на улице с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00».

Также кардиолог посоветовал засекать время, чтобы не переработать. Каждые 15-20 минут необходимо делать перерывы и уходить в тень, настаивает он. В это время можно умыться в прохладном помещении, отдохнуть, чтобы потом снова приниматься за дела.