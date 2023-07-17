Врач развеял миф об опасности бани в жару

Кардиолог Алексей Эрлих рассказал, что вопреки устоявшемуся мнению баня в жару безопасна, но только для здоровых людей. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, почему этот миф не соответствует действительности.

© Lenta.ru

Врач отметил, что даже знойным летом многие любители бани не отказываются от традиции как следует пропариться, а затем окатить себя холодной водой или нырнуть в озеро. По словам кардиолога, у многих возникает вопрос: не вредно ли это для здоровья?

Эрлих утверждает, что опасность бани в жару — это миф. По его словам, здоровому человеку она не навредит даже в самую жаркую погоду. Главное — соблюдать умеренность и меры предосторожности.

Во всем нужна мера. Даже самые полезные дела при их избыточности могут обернуться вредом. Поэтому, если у человека нет проблем с сердечно-сосудистой системой, с эндокринной системой, можно париться в бане. Главное — быть в парилке недолго, топить ее не очень сильно и после необходимо охладиться.