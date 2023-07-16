Как правильно чистить зубы: советы стоматолога

Каждый дантист рекомендует чистить зубы два раза в день не менее 2 минут. Особенно важно делать это перед сном, чтобы смыть частички еды и налёт. В идеале также можно раз в полгода ходить к стоматологу на профессиональную чистку, но если нет такой возможности, нужно следовать нескольким правилам домашнего ухода за зубами.

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Стоматолог-гигиенист московской сети клиник «Белая радуга» Дарья Тараткина рассказала Life.ru, что бактерии, которые портят вашу улыбку, скапливаются не только на зубах. Обычно они выглядят как белый налёт. Частенько именно они вызывают различные болезни дёсен (гингивит), воспаления и неприятный запах изо рта.

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Кроме того, зубы со временем темнеют у тех, кто увлекается кофе, чаем или курит. Со временем красящие пигменты оседают на эмали, так что вручную их уже не вычистить. Поэтому стоит попробовать уменьшить порции напитков, а от сигарет вообще лучше отказаться — здоровее будете.

Как выбрать зубную щётку

По словам эксперта, зубная щётка должна быть без резиновых вставок. Лучше покупать с большим количеством мягких щетинок одной длины. В идеале щётку и зубную пасту выбирать вместе со стоматологом.

«Стоит также стараться не пользоваться отбеливающей пастой постоянно, поскольку она делает эмаль чувствительной. Дело ещё в том, что микроорганизмы могут адаптироваться к зубной пасте, тогда она становится бесполезной», — добавила Тараткина.

Чтобы качественно чистить полость рта по всем фронтам, кроме щётки можно купить скребок и ирригатор.

Скребок или специальная насадка в форме лопаточки убирает опасные бактерии с языка. Но не нужно пытаться выскрести всё подчистую — повредите кожу и слизистые.

А перед сном можно использовать ирригатор — устройство для удаления зубного налёта, остатков пищи из межзубного пространства c помощью струи воды. Процедура с этим гаджетом защитит зубы от скрытого кариеса, а массаж дёсен под струёй воды улучшит кровообращение.

Чистим зубы правильно

Щётку нужно держать в пальцах как будто выдержите шариковую ручку, советует Тараткина. Половину ворсинок нужно ставить на десну, а другую половину — на зубы под углом 45 градусов. Во время чистки нужно делать небольшие круговые движения. Главное, помните, что не нужно сильно нажимать на щётку.

После чистки нужно сделать своеобразный тест и провести языком по всем зубам. Если вы почувствовали шероховатости, то их можно убрать монопучковой щёткой (в ней один небольшой пучок ворсинок).

Когда менять зубную щётку

Зубную щётку нужно менять в следующих случаях:

через 3 месяца обычного использования,

если щетинки деформировались раньше,

вы прошли большое лечение у стоматолога,

вы переболели ОРВИ,

после профессиональной чистки у врача.

Как чистить зубы без щётки и пасты

Бывает так, что вы не дома, а под рукой не оказалось зубной щётки и пасты. И купить их — тоже не вариант. Оказывается, даже из этой ситуации есть выход.

Например, можно использовать своеобразные экспресс-средства: ополаскиватели, пенки и спреи для полости рта. Они освежают дыхание, вычищают остатки пищи и создают чувство чистоты. Более того, полезные вещества в составе этих средств помогут уменьшить налёт, а если у вас есть воспаление, то ещё и его снять. Однако они всё же не чистят так хорошо, как это получилось бы щёткой.

Также можно найти альтернативу для чистки зубов в виде зубной нити. Эта ниточка очень полезна при борьбе с застрявшими частичками пищи между зубов.

В случае, если у вас всё же нашлась паста, но нет щётки, можно подыскать материалы, на которые вы нанесёте средство:

ватный диск,

ушная палочка,

марля,

палец.

Да, даже палец подойдёт. Но предварительно помойте руки перед тем, как совать их в рот. Даже с зубной пастой.

Чем ещё можно чистить зубы

Но что делать, если под рукой не оказалось даже зубной нити или ополаскивателя? И на этот случай найдутся свои палочки-выручалочки: