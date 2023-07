Как увеличить метаболизм: рекомендации ученых

Первым шагом к увеличению метаболизма является правильное питание. Исследования показывают, что потребление белка может увеличить метаболическую активность. Белок требует больше энергии для переваривания, чем углеводы или жиры. Поэтому включение белка в каждый прием пищи может помочь увеличить метаболическую скорость. Например, исследование, проведенное в 2014 году в журнале The American Journal of Clinical Nutrition, показало, что потребление белка на завтрак способствует увеличению метаболической активности на протяжении всего дня.

Кроме того, употребление острых продуктов также может помочь увеличить метаболизм. Острые продукты содержат вещества, такие как капсаицин, которые могут временно увеличить метаболическую активность. Например, исследование, опубликованное в журнале The American Journal of Clinical Nutrition в 2017 году, показало, что употребление острого перца может увеличить метаболическую активность и уменьшить аппетит.

Однако, помимо правильного питания, физическая активность также играет важную роль в увеличении метаболизма. Исследования показывают, что высокоинтенсивные тренировки могут увеличить метаболическую активность на длительное время после тренировки. Например, исследование, опубликованное в журнале Medicine and Science in Sports and Exercise в 2011 году, показало, что высокоинтенсивные интервальные тренировки способствуют увеличению метаболической активности на протяжении 24 часов после тренировки.