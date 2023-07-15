Мужчина рассказал, как похудел на 56 кг, взяв на вооружение несколько простых правил

38-летний американец Крис Террелл из штата Арканзас боролся с лишним весом большую часть жизни. Уже в 15 лет он весил 90 килограмм, а дальше стало только хуже: личный антирекорд мужчины — более 130 кг.

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Крис постоянно оказывался в знакомой многим ситуации: сначала ты усиленно стараешься похудеть с помощью диеты и спорта, но быстро теряешь мотивацию, поскольку не видишь мгновенных результатов.

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«Каждый раз, когда я терял килограммы, они ко мне возвращались, да еще и с "довеском". А все потому, что я не пытался добраться до истинной сути проблемы, — рассказал Террелл в интервью изданию Insider. — Я набирал вес снова, потому что оставался все тем же человеком, что и в начале диеты».

Самопровозглашенный трудоголик частенько переедал фастфуда и вел в основном сидячий образ жизни. Вместо того чтобы спать и видеть здоровые 8-часовые сны, он смотрел телевизор или играл в видеоигры до трех ночи. Побороть этот порочный цикл ему помогли две вещи: во-первых, Крис изменил свое отношение к самому процессу похудения, а во-вторых, кардинально поменял подход к диете.

Мужчина признается, что в его методе главное — это не искать мотивацию для подвигов, которой он раньше ждал ждал долгие годы, а просто сосредоточиться на маленьких победах и развитии выносливости. Вместо качания железа до седьмого пота Террелл начал плавать три раза в неделю. Что же касается диеты, то вместо того чтобы ограничивать продукты или считать калории, он ест только тогда, когда голоден, и взвешивается всего раз в месяц.

«Пока вес не растет, я чувствую, что двигаюсь в правильном направлении», — говорит Крис.

И явно скромничает: такими темпами он успел потерять около 13 килограммов за 6 месяцев, а потом еще почти 45 за два следующих года.

Сейчас Террелл работает тренером по похудению и делится своим опытом в TikTok, где у него уже более 280 тысяч подписчиков. В недавнем видео он рассказал о трех чертах характера, которые ему понадобилось в себе воспитать, чтобы наконец похудеть и удержать желаемый вес.

«Первое, с чем мне пришлось поработать, — это терпение», — объясняет он.

Как и было сказано выше, никаких самоистязаний в надежде на быстрый результат — только постепенное и уверенное движение вперед. Второе, на что мужчина обратил внимание, это принятие собственных ошибок:

«В путешествии по снижению веса вы можете много раз облажаться, поэтому нужно уметь прощать себя за эти маленькие неудачи».

Наконец, ему пришлось приучить себя скептически относиться к собственным негативным мыслям. У всех в голове есть голос, который твердит, что ничего не получится, но Крис просто перестал к нему прислушиваться, чего и нам советует.