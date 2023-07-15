Невролог рассказал о причинах дрожания рук у пожилых людей

Чаще всего дрожание рук у пожилых связано с гибелью нервных клеток мозга, и в некоторых случаях от него можно избавиться. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-гериатр, невролог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ им. М. В. Ломоносова Валерий Новоселов.

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Тремор (дрожание) рук бывает разной природы: он может появляться в определенных позах, при движении или в покое, а также у здоровых людей при эмоциональном перевозбуждении, объяснил невролог. Иногда причина тремора неизвестна — в таком случае чаще говорят об эссенциальном треморе.

Но у дрожания рук могут быть и конкретные причины: падение уровня сахара в крови или прием некоторых препаратов, например, антидепрессантов.

«Чаще всего у пожилых тремор рук связан с нейродегенеративными заболеваниями, в частности, болезнью Паркинсона. Нейродегенерация — это процесс отмирания нервных клеток, причем у пожилых могут быть мертвы 15% и более нейронов головного мозга. Это приводит к дефициту различных нейромедиаторов, в частности, дофамина. Когда его выработка падает на 20-40%, развиваются симптомы болезни Паркинсона: ригидность, то есть скованность мышц, а также тремор», — рассказал «Газете.Ru» Новоселов.