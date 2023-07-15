Что можно и нельзя пить перед анализом крови
Врач Малиновская: перед сдачей общего анализа крови можно пить воду.
Причём не только когда проснётесь, но и уже непосредственно перед исследованием (его чаще всего проводят утром). Главное, чтобы вода была чистой. Остальные напитки — под запретом, предупредила руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.
С чашечки кофе начать день не получится. Аналогично с чаем, соком, газированными и алкогольными напитками. Всё это разрешается только после выхода из процедурного кабинета.
По словам врача, любой общий анализ крови сдают натощак или через 3 часа после последнего приёма пищи. Поэтому, если завтракаете, учитывайте время, плюс завтрак не должен быть очень плотным.
От жирной еды вообще нужно отказаться не только в день сдачи анализа, но и накануне.
Также врач порекомендовала минимум за сутки до исследования исключить активные занятия спортом и избегать стресса.
Перед какими анализами нельзя пить
При подготовке к общему анализу крови ограничения самые лёгкие, подтвердила терапевт, семейный доктор-ординатор Виталина Березовская. Всё потому, что вода никак не должна повлиять на результат. Но при этом не стоит пить её слишком много. Предел — стакан. В противном случае результаты могут оказаться некорректными — из-за того, что кровь стала более жидкой, предупредила врач.
Но есть анализы, до которых утолить жажду не получится. Например, если сдаёте кровь на глюкозу. Можно лишь несколько глотков воды и не позднее чем за час до исследования.
Самые строгие правила — для биохимических анализов крови и липидограммы (анализа на липидный профиль). Пить воду нежелательно аж за 12 часов. Если никак не можете этого пережить, разрешается сделать один глоток…
Перед какими анализами нельзя есть
Об ограничениях в еде «Секрету фирмы» рассказывала терапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Ольга Фролова.
По её словам, натощак нужно сдавать анализы на:
- показатель глюкозы в крови;
- кортизол;
- инсулин;
- С-пептид; и другие.
«Так как сахар содержится во всех продуктах и даже в некоторых жидкостях, то очень важно сдавать анализ после периода голодания. Иначе уровень глюкозы может быть завышен, что затруднит диагностику заболевания или, наоборот, приведёт к гипердиагностике», — предупредила специалист.
Перед какими анализами поесть можно
Помимо общего анализа крови, это:
- анализ мочи;
- определение группы крови;
- анализы на различные инфекции.