Что можно и нельзя пить перед анализом крови

Врач Малиновская: перед сдачей общего анализа крови можно пить воду.

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Причём не только когда проснётесь, но и уже непосредственно перед исследованием (его чаще всего проводят утром). Главное, чтобы вода была чистой. Остальные напитки — под запретом, предупредила руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

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С чашечки кофе начать день не получится. Аналогично с чаем, соком, газированными и алкогольными напитками. Всё это разрешается только после выхода из процедурного кабинета.

По словам врача, любой общий анализ крови сдают натощак или через 3 часа после последнего приёма пищи. Поэтому, если завтракаете, учитывайте время, плюс завтрак не должен быть очень плотным.

От жирной еды вообще нужно отказаться не только в день сдачи анализа, но и накануне.

Также врач порекомендовала минимум за сутки до исследования исключить активные занятия спортом и избегать стресса.

Перед какими анализами нельзя пить

При подготовке к общему анализу крови ограничения самые лёгкие, подтвердила терапевт, семейный доктор-ординатор Виталина Березовская. Всё потому, что вода никак не должна повлиять на результат. Но при этом не стоит пить её слишком много. Предел — стакан. В противном случае результаты могут оказаться некорректными — из-за того, что кровь стала более жидкой, предупредила врач.

Но есть анализы, до которых утолить жажду не получится. Например, если сдаёте кровь на глюкозу. Можно лишь несколько глотков воды и не позднее чем за час до исследования.

Самые строгие правила — для биохимических анализов крови и липидограммы (анализа на липидный профиль). Пить воду нежелательно аж за 12 часов. Если никак не можете этого пережить, разрешается сделать один глоток…

Перед какими анализами нельзя есть

Об ограничениях в еде «Секрету фирмы» рассказывала терапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Ольга Фролова.

По её словам, натощак нужно сдавать анализы на:

показатель глюкозы в крови;

кортизол;

инсулин;

С-пептид; и другие.

«Так как сахар содержится во всех продуктах и даже в некоторых жидкостях, то очень важно сдавать анализ после периода голодания. Иначе уровень глюкозы может быть завышен, что затруднит диагностику заболевания или, наоборот, приведёт к гипердиагностике», — предупредила специалист.

Перед какими анализами поесть можно

Помимо общего анализа крови, это: