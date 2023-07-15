За какие свойства так любят иван-чай
ОСН: злоупотребление иван-чаем может привести к расстройству пищеварения. Но если брать в общем, то это крайне полезное растение, из которого к тому же готовят вкусный целебный чай. А ещё его можно купить в любом магазине или самому засушить себе сколько угодно листьев — очень доступная штука.
Рассказываем подробнее о свойствах иван-чая.
Состав иван-чая
- большое количество органических кислот и веществ, помогающих при заболеваниях ЖКТ, кровотечениях и язвах;
- большое количество витамина С;
- огромное количество железа (25 мг на 100 граммов), больше суточной нормы;
- медь;
- марганец;
- титан;
- никель;
- молибден;
- бор и другие.
Эти вещества приносят колоссальную пользу организму, причём как мужскому, так и женскому.
Полезные свойства иван-чая
- можно пить даже людям, страдающим от высокого кровяного давления: в нём нет кофеина;
- напиток из этого растения снимает напряжение и поддерживает работу нервной системы;
- он облегчает состояние человека при лечении простаты и мочеточников, а также после операции на предстательной железе;
- настой из иван-чая уменьшает аппетит и снижает уровень холестерина;
- его можно принимать как очень мягкое слабительное для вывода лишней водички из организма;
- растение облегчает состояние при некоторых гинекологических заболеваниях;
- благотворно влияет на иммунитет из-за большое количества витамина C.
А ещё иван-чай часто используют в народе как успокоительное и средство от стресса и бессонницы.
Иван-чай: противопоказания
Хотя настой из иван-чая и крайне полезен, его нельзя пить беременным и детям до 6 лет.
Также от напитка стоит отказаться кормящим женщинам — он может навредить новорождённым.
Помимо прочего, иван-чай противопоказан больным тромбозом и варикозом, потому что он сгущает кровь и останавливает кровотечение.
Да и в целом не стоит злоупотреблять иван-чаем, а то так и до расстройства ЖКТ можно дело довести.
Почему иван-чай и другие травяные настои опасны для беременных
Остановимся поподробнее на том, какой вред могут нанести травяные настои беременным женщинам. В иван-чае и во множестве других растений содержится приличное количество химических веществ. Некоторые из них могут спровоцировать сокращение матки и самопроизвольный аборт. А ещё часть травяных настоев могут воздействовать на организм молодой мамы не хуже гормонов, что тоже чревато ухудшением состояния женщины. Ну и печень за частое употребление напитков из трав спасибо не скажет. Впрочем, не стоит паниковать, если вы всё же пригубили подобный настой: от пары глотков ничего не будет, а вот от пары-тройки чашек — вполне возможно.