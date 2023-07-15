За какие свойства так любят иван-чай

ОСН: злоупотребление иван-чаем может привести к расстройству пищеварения. Но если брать в общем, то это крайне полезное растение, из которого к тому же готовят вкусный целебный чай. А ещё его можно купить в любом магазине или самому засушить себе сколько угодно листьев — очень доступная штука.

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Рассказываем подробнее о свойствах иван-чая.

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Состав иван-чая

большое количество органических кислот и веществ, помогающих при заболеваниях ЖКТ, кровотечениях и язвах;

большое количество витамина С;

огромное количество железа (25 мг на 100 граммов), больше суточной нормы;

медь;

марганец;

титан;

никель;

молибден;

бор и другие. Любят эту травку не просто так, ведь она содержит:

Эти вещества приносят колоссальную пользу организму, причём как мужскому, так и женскому.

Полезные свойства иван-чая

можно пить даже людям, страдающим от высокого кровяного давления: в нём нет кофеина;

напиток из этого растения снимает напряжение и поддерживает работу нервной системы;

он облегчает состояние человека при лечении простаты и мочеточников, а также после операции на предстательной железе;

настой из иван-чая уменьшает аппетит и снижает уровень холестерина;

его можно принимать как очень мягкое слабительное для вывода лишней водички из организма;

растение облегчает состояние при некоторых гинекологических заболеваниях;

благотворно влияет на иммунитет из-за большое количества витамина C.

А ещё иван-чай часто используют в народе как успокоительное и средство от стресса и бессонницы.

Иван-чай: противопоказания

Хотя настой из иван-чая и крайне полезен, его нельзя пить беременным и детям до 6 лет.

Также от напитка стоит отказаться кормящим женщинам — он может навредить новорождённым.

Помимо прочего, иван-чай противопоказан больным тромбозом и варикозом, потому что он сгущает кровь и останавливает кровотечение.

Да и в целом не стоит злоупотреблять иван-чаем, а то так и до расстройства ЖКТ можно дело довести.

Почему иван-чай и другие травяные настои опасны для беременных