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За какие свойства так любят иван-чай

ОСН: злоупотребление иван-чаем может привести к расстройству пищеварения. Но если брать в общем, то это крайне полезное растение, из которого к тому же готовят вкусный целебный чай. А ещё его можно купить в любом магазине или самому засушить себе сколько угодно листьев — очень доступная штука.

За какие свойства так любят иван-чай
© Секрет Фирмы

Рассказываем подробнее о свойствах иван-чая.

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Состав иван-чая

Любят эту травку не просто так, ведь она содержит:
  • большое количество органических кислот и веществ, помогающих при заболеваниях ЖКТ, кровотечениях и язвах;
  • большое количество витамина С;
  • огромное количество железа (25 мг на 100 граммов), больше суточной нормы;
  • медь;
  • марганец;
  • титан;
  • никель;
  • молибден;
  • бор и другие.

Эти вещества приносят колоссальную пользу организму, причём как мужскому, так и женскому.

Полезные свойства иван-чая

  • можно пить даже людям, страдающим от высокого кровяного давления: в нём нет кофеина;
  • напиток из этого растения снимает напряжение и поддерживает работу нервной системы;
  • он облегчает состояние человека при лечении простаты и мочеточников, а также после операции на предстательной железе;
  • настой из иван-чая уменьшает аппетит и снижает уровень холестерина;
  • его можно принимать как очень мягкое слабительное для вывода лишней водички из организма;
  • растение облегчает состояние при некоторых гинекологических заболеваниях;
  • благотворно влияет на иммунитет из-за большое количества витамина C.

А ещё иван-чай часто используют в народе как успокоительное и средство от стресса и бессонницы.

Иван-чай: противопоказания

Хотя настой из иван-чая и крайне полезен, его нельзя пить беременным и детям до 6 лет.

Также от напитка стоит отказаться кормящим женщинам — он может навредить новорождённым.

Помимо прочего, иван-чай противопоказан больным тромбозом и варикозом, потому что он сгущает кровь и останавливает кровотечение.

Да и в целом не стоит злоупотреблять иван-чаем, а то так и до расстройства ЖКТ можно дело довести.

Почему иван-чай и другие травяные настои опасны для беременных

Остановимся поподробнее на том, какой вред могут нанести травяные настои беременным женщинам. В иван-чае и во множестве других растений содержится приличное количество химических веществ. Некоторые из них могут спровоцировать сокращение матки и самопроизвольный аборт. А ещё часть травяных настоев могут воздействовать на организм молодой мамы не хуже гормонов, что тоже чревато ухудшением состояния женщины. Ну и печень за частое употребление напитков из трав спасибо не скажет. Впрочем, не стоит паниковать, если вы всё же пригубили подобный настой: от пары глотков ничего не будет, а вот от пары-тройки чашек — вполне возможно.

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