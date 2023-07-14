Психолог дал совет, который поможет избежать ломки при отказе от курения

«Как только человек понимает, что ломка без сигарет создана самим же курением, самим наркотиком, и это не получение удовольствия, а снятие ломки, тогда он начинает пробовать бросать курить. Тогда человек говорит, что я хочу бросить курить, мне мешает ломка, я ее перетерплю. И это достаточно несложно», — указал психолог.