Кардиолог объяснил, какие нагрузки полезны для сердца

На работу сердца оказывают положительное влияние аэробные нагрузки, такие как ритмичная ходьба, плавание, танцы, катание на лыжах или конках, а также езда на велосипеде. Об этом в беседе с РИАМО рассказал врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Вячеслав Колиев. Он подчеркнул, что главный принцип таких тренировок — регулярность.