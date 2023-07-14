Эксперт: чек-ап обследования должны стать частью жизни

«Если у человека были или есть близкие родственники с тяжелыми заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые недуги, онкология, сахарный диабет и другие, то ему необходимо как можно чаще проходить профилактические обследования и обязательно сдать кровь на онкомаркеры. Особенно это касается тех случаев, когда онкологические заболевания были диагностированы до 45 лет. Чаще всего наследуются рак яичников, рак молочной железы, рак толстой кишки и рак поджелудочной железы. Также более пристальное внимание своему здоровью должны уделять пациенты с хроническими заболеваниями – вне зависимости от возраста, в котором они были выявлены», – разъясняет специалист.



«Если человек обладает избыточной или недостаточной массой тела, не занимается спортом и ведет малоактивный образ жизни, не придерживается принципов рационального питания, курит и часто злоупотребляет алкоголем, проживает в местах с неблагоприятной экологической обстановкой, то ему в том числе следует чаще проходить комплексные обследования даже при отсутствии жалоб», – резюмирует врач.