Эксперт: чек-ап обследования должны стать частью жизни
Забота о здоровье – важная часть жизни. И с возрастом она приобретает все большее значение. Но уделять своему здоровью достаточное время часто мешают разная будничная текучка и тотальная занятость на работе. И тогда на выручку приходит современный формат медицинских блиц-осмотров – чек-ап обследования. Во время осмотра можно не только получить общую оценку своего здоровья, но и выявить серьезные хронические заболевания, а также опасные патологии – злокачественные новообразования, кардио-заболевания.
Руководитель центра персонифицированной медицины, врач терапевт-кардиолог-гериатр ФНКЦ ФМБА России Светлана Мартынова рассказала в беседе с изданием «Вести Подмосковья», почему чек-ап обследования обязательны для прохождения каждому.
«Чек-ап напоминает знакомую всем диспансеризацию, которая проводится в государственных поликлиниках. Однако чек-ап позволяет пройти более детальное обследование в сжатые сроки. Комплексная диагностика, как правило, занимает не больше 1-2 дней», – указывает эксперт.
Стандартный чекап включает консультации терапевта и профильных специалистов – гинеколога (для женщин), уролога или андролога (для мужчин), гастроэнтеролога, кардиолога и других. В перечень лабораторных анализов входят клинический и расширенный биохимический анализы крови, общий анализ мочи, копрограмма. Также в кабинете чек-ап диагностики проводится ультразвуковое исследование органов брюшной полости, малого таза, молочных желез, предстательной железы, флюорография или рентген грудной клетки, маммография, ЭКГ и ЭХО-КГ.
В зависимости от пола, возраста, состояния здоровья, анамнеза и образа жизни кроме базовых комплексных обследований, предполагающих проведение полной диагностики всех систем органов, пациенту предложат пройти также и узконаправленную диагностику – например, кардиологическую или онкологическую.
«Список диагностических обследований может быть увеличен в зависимости от возраста пациента или наличия определенных жалоб. Например, всем мужчинам и женщинам старше 40 лет рекомендуется проходить колоноскопию для предупреждения рисков развития колоректального рака», – поясняет специалист.
Базовый чек-ап рекомендуется ежегодно проходить всем мужчинам и женщинам старше 18 лет, а после 35-40 лет врач рекомендует делать полное обследование организма.
«При отсутствии возможностей для ежегодной диагностики необходимо делать чек-ап как минимум раз в 2-3 года (если нет жалоб и тревожных симптомов)», – указывает Мартынова.
Специалисты отмечают, что многие хронические болезни в последние десятилетия значительно «помолодели» – серьезные заболевания патологического характера, которые еще 20-30 лет назад выявлялись исключительно у пациентов старшего возраста, теперь все чаще обнаруживают у молодых людей. На это влияет несколько факторов: это и некачественные продукты питания, и частые стрессы, и плохая экология, также раннему выявлению патологий способствует прогресс в диагностической сфере.
«Молодые люди начинают чаще страдать хроническими заболеваниями. Среди «помолодевших» болезней можно выделить, например, остеохондроз, гипертонию и подагру», – говорит специалист.
Что же касается старшего поколения, то зрелым людям нужно быть предельно внимательными к своему здоровью. Особенно внимательно к своему организму необходимо относиться людям с отягощенным анамнезом, указывает врач:
«Если у человека были или есть близкие родственники с тяжелыми заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые недуги, онкология, сахарный диабет и другие, то ему необходимо как можно чаще проходить профилактические обследования и обязательно сдать кровь на онкомаркеры. Особенно это касается тех случаев, когда онкологические заболевания были диагностированы до 45 лет. Чаще всего наследуются рак яичников, рак молочной железы, рак толстой кишки и рак поджелудочной железы. Также более пристальное внимание своему здоровью должны уделять пациенты с хроническими заболеваниями – вне зависимости от возраста, в котором они были выявлены», – разъясняет специалист.
«Если человек обладает избыточной или недостаточной массой тела, не занимается спортом и ведет малоактивный образ жизни, не придерживается принципов рационального питания, курит и часто злоупотребляет алкоголем, проживает в местах с неблагоприятной экологической обстановкой, то ему в том числе следует чаще проходить комплексные обследования даже при отсутствии жалоб», – резюмирует врач.