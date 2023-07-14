Врач Евгений Машковский: После «сидячего» рабочего дня лучше выбрать групповые формы активности
В эксклюзивном интервью для RuNews24.ru кандидат медицинских наук, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия», автор книги «Давай сейчас!» Евгений Машковский поделился информацией о том, что делать, чтобы последствия сидячей работы не настигли.
«В свободное от работы время следует постараться сбалансировать сидячий образ жизни. Регулярные тренировки, занятия спортом, прогулки и активные формы отдыха могут помочь сохранять нормальный уровень физической активности. Чтобы сохранять мотивацию и желание заниматься после напряжённого рабочего дня, лучше выбрать групповые формы активности: йога, пилатес, танцы или командные виды спорта. Если есть возможность, попробуйте рассмотреть варианты для изменения рабочего окружения, например, использование стола-трансформера, стоячего рабочего места или мяча для сидения, чтобы активизировать мышцы и снизить нагрузку на спину», - рассказал врач.
Врач также подчеркнул, что важно включать регулярную физическую активность в расписание дня.
«Заранее определите время для занятий спортом или простых физических упражнений, чтобы уделять им достаточно внимания. Достаточно даже 10-15 минут, чтобы поддерживать организм в оптимальной форме. Вместо того чтобы проводить перерывы, сидя на месте, попытайтесь использовать их для активной физической активности. Небольшие прогулки, упражнения или даже простые растяжки могут быть полезными. Старайтесь интегрировать перемещение в свой день. Например, вы можете ходить на работу или делать перерывы на прогулки вокруг офисного здания. Если у вас есть возможность, используйте лестницу вместо лифта», - посоветовал врач Машковский.