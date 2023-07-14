После «сидячего» рабочего дня лучше выбрать групповые формы активности

«Заранее определите время для занятий спортом или простых физических упражнений, чтобы уделять им достаточно внимания. Достаточно даже 10-15 минут, чтобы поддерживать организм в оптимальной форме. Вместо того чтобы проводить перерывы, сидя на месте, попытайтесь использовать их для активной физической активности. Небольшие прогулки, упражнения или даже простые растяжки могут быть полезными. Старайтесь интегрировать перемещение в свой день. Например, вы можете ходить на работу или делать перерывы на прогулки вокруг офисного здания. Если у вас есть возможность, используйте лестницу вместо лифта», - посоветовал врач Машковский.