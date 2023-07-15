Кардиолог назвал оптимальное количество спорта в неделю

Врач рекомендовал заниматься аэробикой примерно 150–300 минут в неделю независимо от возраста. Он уточнил, что если речь идет об интенсивной нагрузке, то продолжительность упражнений должна составлять 15–30 минут в день или полчаса-час умеренной физической активности.