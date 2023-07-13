Онколог подсказал способ бросить курить

Чтобы отказаться от табакокурения, нужно сменить некоторые связанные с этой привычкой ритуалы, рассказал торакальный хирург и врач-онколог Андрей Нефедов. В беседе с «Лентой.ру» он подсказал и другие способы бросить курить.

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Он уточнил, что регулярное употребление табака чаще всего ведет к развитию психологической зависимости, а после нескольких лет употребления человеку хочется курить из-за физической жажды и тяги. Избавляться от этой привычки, подчеркнул врач, необходимо, чтобы избежать развития табак-ассоциированных заболеваний, в частности рака легкого.

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Прежде всего, уточнил он, нужно принять решение бросить курить.

«Важно объяснить себе, почему вы отказываетесь от привычки и при каждой тяге уважать свое решение и останавливать себя от курения. Самое сложное время — первые недели отказа. В этот период возникает множество противоречивых мыслей, уговоров и торгов с собой. Напоминайте себе, что в это случае вы размениваетесь своим здоровьем и рискуете жизнью при каждой затяжке», — говорит Нефедов.

Кроме того, продолжил врач, важно заручиться поддержкой близких, с которыми можно было бы делиться навязчивыми мыслями о курении и своем стойком желании. Также врач порекомендовал пользоваться дыхательными упражнениями, которые имитируют процесс курения, например дыхание 3-3-6 (на три счета — вдох, на три — задержка дыхания и на 6 — выдох).

Нефедов обратил внимание на то, что если человек курит или курил около 30 лет по пачке сигарет в день, то он находится в группе риска развития рака легкого. Таким людям, отметил он, важно пристально следить за своим здоровьем и вовремя проходить скрининговые тесты, например низкодозную компьютерную томографию (НДКТ).

«Чтобы проверить легкие, достаточно пройти низкодозную компьютерную томографию. Этот метод позволяет выявить даже самые маленькие опухоли, а значит у нас получится вовремя отправить человека на операцию и спасти ему жизнь», — сказал он.

По словам врача, проходить НДКТ рекомендовано курильщикам от 55 до 70 лет включительно.

«В этом возрасте с наибольшей вероятностью развивается рак легкого, и главная задача здесь — вовремя его обнаружить, пока не станет слишком поздно. Конечно, лучше отказаться от табакокурения навсегда, но если это невозможно, то нужно регулярно проходить обследования», — говорит Нефедов.