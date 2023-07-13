Что такое ипликатор (аппликатор) Кузнецова и помогает ли он

Верным спутником современных офисных работников часто становится боль в спине. В попытках облегчить своё состояние многие россияне прибегают к альтернативным методам. Один из популярных способов снять боль в спине ещё с советских времён — аппликатор Кузнецова или, проще говоря, акупунктурный коврик с иголками. Ему приписывают множество чудодейственных свойств, вплоть до омоложения и лечения рака. Но насколько он на самом деле эффективен и безопасен? «Секрету» рассказали неврологи Юрий Корюкалов, Ринат Гимранов и Ринат Акбаров.

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Что такое аппликатор (ипликатор) Кузнецова

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Ипликатор (аппликатор) Кузнецова (от англ. application — «наложить», «приложить») — это игольчатый (акупунктурный) массажёр для индивидуального использования. Предполагается, что он должен снимать боль в мышцах, суставах и позвоночнике, нормализовывать работу сердечно-сосудистой и нервной систем. Купить его можно практически в любой ортопедической аптеке и во множестве интернет-магазинов.

Проще говоря, это лечебный ортопедический коврик от боли в спине или в пояснице. В современной массовой продаже чаще называется «акупунктурным ковриком», «игольчатым массажёром» или «ковриком шиацу».

Рабочая поверхность массажёра выглядит жутковато — состоит из небольших шипастых пластмассовые «фишек». Эти модули закреплены рядами на гибкой основе — обычно тканевой (льняной), реже клеёнчатой.

Коврик может быть мягким (иметь поролоновый уплотнитель) и нет.

Коврики могут различаться расположением шипов и их количеством: шипы бывают сдвоенными или могут торчать остриём («цельнозаостренный» вариант). Модули с двойным остриём более популярны: они не так травмируют кожу, а лечебный эффект заметнее.

Сейчас ипликатор Кузнецова выпускают в форме валика, повязки, подушки под шею. Для воздействия нужно либо прижимать ипликатор к себе, либо фиксировать его эластичным бинтом, либо — ещё проще — нужно лечь на акупунктурный коврик-ипликатор.

Больные остеохондрозом используют ипликатор Кузнецова при острых и хронических болях. А некоторые неврологи назначают ипликатор для лечения мышечной и головной боли, периферических сосудистых расстройств.

Ощущения от колючек ипликатора специфические. По отзывам, первые несколько минут может быть неприятно, но потом колючки перестают ощущаться. По телу разольётся тепло, минут на 5–10 можно даже вздремнуть.

Продолжительность лежания подбирают индивидуально. Но нормой считается около 30 минут. Отмечают, что если лечь на коврик именно тем местом, где есть спазм, то шипы при этом вообще не чувствуешь.

Кто изобрёл аппликатор Кузнецова

Иван Иванович Кузнецов был учителем музыки из Челябинска — человеком весьма далёким от медицины. Он прожил бы спокойную жизнь и умер в безвестности, но что-то пошло не так. Одна крайне неудачная попытка притравить в доме тараканов закончилась для него обожжёнными лёгкими.

Советские врачи помочь с его проблемой не смогли. Тогда Кузнецов обратился к нетрадиционным методам. Он увлёкся изучением китайской народной медицины. Особенно его заинтересовало иглоукалывание, акупунктура. Кузнецов тщательно изучил основы этого метода. Затем смастерил из того, что было под рукой (швейных игл и бруска твёрдой пластмассы), первый прототип коврика и бесстрашно испробовал его на себе.

Неожиданно помогло. Положительный эффект подтвердил рентген — медики с удивлением констатировали, что пациент здоров. Кузнецову предложили рассказать о его методе в Министерстве здравоохранения. Он так и сделал, но вот беда: лечение стальными иглами не вписалось ни в какую медицинскую классификацию.

Не найдя понимания у светил медицины и не имея гарантий безопасности своего лечения, Кузнецов взялся принести чудо иглоукалывания людям. Арендовал помещение в Центральном институте физкультуры и начал практику. Его долго потом вспоминали в институте: «А, это тот Кузнецов, который всех колет иголками».

Запатентовать свой коврик Кузнецов смог только в конце 1970-х — и то собрав соавторов. Своё изобретение он назвал «способом повышения работоспособности человека» и в первую очередь — спортсменов.

В конце 1980-х коврик признали «лечебно-профилактическим массажёром» и отнесли к товарам народного потребления. Начались испытания в больницах. А Кузнецов открыл кооператив и стал серийно выпускать свои аппликаторы.

Мнение эксперта

Юрий Корюкалов

реабилитолог, нейрофизиолог, к.б.н., основатель и руководитель компании по разработке и производству медицинских изделий «Нейротехнолоджи»

Ипликатор Кузнецова был хорошо воспринят в Европе с конца 80-х годов. Его распространением тогда занимался Валентин Дикарев, переехавший из СССР в Словакию.



В 2006 году появился ещё один деятель в Европе, который, к сожалению, выдал модификацию ипликатора Кузнецова за разработку исключительно европейскую, хотя он лишь сделал расположение пластиковых иголок в виде цветка. В Европе такие ипликаторы очень полюбились для занятий йогой.

Поначалу ипликаторы были небольшими (12 на 30 см) и только с металлическими шипами на пластмассовой подложке. Конец 80-х и начало 90-х годов было временем бешеной популярности этих ипликаторов.

В 1990 году московское издательство «Интерпринт» выпустило книгу с методикой лечения этим ипликатором. Её название демонстрировало уровень ожиданий от массажёра: «Ипликатор Кузнецова. Уникальный исцелитель безнадёжных больных, омолаживание престарелых, долголетие человека в домашних условиях».

Мнение эксперта

Юрий Корюкалов

реабилитолог, нейрофизиолог, к.б.н., основатель и руководитель компании по разработке и производству медицинских изделий «Нейротехнолоджи»

Стоит отметить, что Иван Кузнецов прожил 87 лет, был весьма в хорошей форме для своего возраста. К сожалению, новая модификация его ипликатора в виде скафандра с иглами привела к гибели разработчика, т. к. при таком обширном воздействии на весь организм увеличивается объём кровотока и нагрузка на сердце. Изобретатель погиб прямо в этом скафандре. Сам же классический ипликатор Кузнецова продолжает шагать по всему миру и используется в качестве альтернативной медицины.

Какие научные данные и традиции медицины легли в основу иппликатора

Кузнецов отнёс своё изобретение к медицине. Утверждал, что воздействие иглами на кожный покров человека может регулировать уровень нервно-психической активности и работоспособности, провести профилактику заболеваний нервной и сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата. По его мнению, игольчатый аппликатор мог быть даже полезен спортсменам при большом объёме и интенсивности тренировочных нагрузок.

В целом действие ипликатора основано на принципах рефлексотерапии. Рефлексотерапия (акупунктура) — одна из форм альтернативной медицины. Сторонники этого метода предполагают, что по всему телу расположены биологически активные точки, стимуляция которых помогает и боль снять, и от болезней вылечить. В том числе от заболеваний внутренних органов.

В основном метод используют при заболеваниях позвоночника и периферической нервной системы в целом.

Акупунктура сегодня — одна из самых распространённых разновидностей нетрадиционной медицины. К преимуществам этого метода относят дешевизну лечения, а к недостаткам: отсутствие доказательной базы и наличие противопоказаний.

Неясно, как именно возник этот метод, но общепринято считать, что акупунктура имеет китайское происхождение, а в её основе лежит случайная находка. По восточной трактовке, ряду органов человека соответствует некая структура, обозначаемая как акупунктурный канал или меридиан. Считается, что этот канал обладает наружным ответвлением, точками, воздействие на которые обеспечивает запуск местного, сегментарного и общего ответов.

По словам невролога Рината Акбарова, ипликатор Кузнецова по своему воздействию подобен воздействию классической акупунктуры, которая, согласно теории рефлексотерапии, запускает сразу несколько механизмов.

Игла возбуждает «быстрые» чувствительные нервные волокна. Нервный импульс попадает в мозг быстрее, чем болевые импульсы от поражённых органов, идущие по «медленным» нервным волокнам. Попав в мозг, импульс, вызванный иглой, активирует особые клетки — ингибиторные интернейроны. Они блокируют те участки мозга, которые воспринимали боль от пораженного органа. Таким образом обеспечивается обезболивающий эффект иглоукалывания.

В рефлекторной точке находятся нервные окончания, относящиеся к эндорфинергической системе. Их возбуждение приводит к выделению гипофизом эндорфинов, которые имеют сильное обезболивающее действие.

За счёт этого активируется участок мозга, который регулирует работу отдельного органа. Таким образом, улучшается его иннервация и кровоснабжение, что якобы подтверждают результаты МРТ.

Акбаров добавляет, что у современных иппликатора Кузнецова всё же есть несколько существенных различий с традиционной рефлексотерапией и классической китайской акупунктурой, на которую опирался его создатель.

Мнение эксперта

Ринат Акбаров

врач-невролог, член международной ассоциации хиропрактиков и спинальных неврологов

Основное отличие состоит в том, что при применении ипликатора не требуется искать каких-либо акупунктурных точек на теле. Как говорится, накладывай где угодно и сколько угодно. Сегодня в представленных в продаже «ипликаторах Кузнецова», к сожалению, нет даже металлических иголок, прежде всего потому, что они изготавливаются только вручную и очень трудоёмки в изготовлении. Следовательно, они не могут конкурировать по цене с пластмассовыми, хотя и более эффективны из-за остроты иголок и материала.



Второе отличие состоит в том, что ипликатор действует ещё и в зависимости от площади. Чем больше площадь применяемого ипликатора, тем выше эффективность.

Есть ли эффект: работает ли ипликатор Кузнецова

Главная проблема рефлексотерапии — она не имеет под собой внятной доказательной базы. Клинические испытания, проведённые по стандартам докмеда, не выявили эффективности рефлексотерапии для лечения любого заболевания.

Уже когда Кузнецов представил свой ипликатор, многие врачи были скептически настроены. Они соглашались, что ипликатор может помочь в относительно лёгких случаях, например при небольшом остеохондрозе, но его ни в коем случае нельзя применять как основное лечение при серьёзных заболеваниях, например при раке.

Годы, прошедшие с момента изобретения, мало повлияли на мнение врачей. Признавая некоторый эффект от использования акупунктурных ковриков, они всё же не торопятся называть этот эффект лечебным.

Мнение эксперта

Ринат Гимранов

д.м.н., невролог, научный руководитель Клиники восстановительной неврологии

Плюсы аппликатора Кузнецова могут быть связаны с плацебо-эффектом, то есть с верой в его полезность и ожиданием улучшения. Также аппликатор может вызывать лёгкое раздражение кожи, которое воспринимается как приятное тепло или покалывание. Это может давать временное облегчение от боли или напряжения, но не решает причину проблемы. Аппликатор также может служить как способ релаксации или медитации, если человек лежит на нём в спокойной обстановке и сосредотачивается на своих ощущениях. Однако для этого необязательно использовать аппликатор, можно выбрать другие, более безопасные и эффективные методы саморегуляции.

Мнение эксперта

Юрий Корюкалов

реабилитолог, нейрофизиолог, к.б.н., основатель и руководитель компании по разработке и производству медицинских изделий «Нейротехнолоджи»

Принцип действия ипликатора связан с раздражением большого количества рецепторов кожи «пластиковыми или металлическими иголками», что даёт некоторый эффект в виде усиления кровотока, запуска через медиаторы противовоспалительных веществ и рефлекторно отвлекает организм от прежнего источника боли. Можно сказать, что данный способ имеет неспецифическое воздействие на функциональное состояние пациента и рефлекторно может усиливать регуляторные процессы. Но с доказательной стороны медицины этот способ не имеет достаточной доказательной базы в качестве терапии конкретных заболеваний. Тем не менее как сопутствующий элемент терапии и восстановления после травм может применяться.

В целом же врачи сходятся во мнении, что эффективность колючих ковриков сильно преувеличена адептами нетрадиционной медицины. А чтобы не столкнуться с её тёмной стороной — побочными эффектами от использования, — не стоит заменять иголками традиционное лечение, а использовать их стоит только после консультации у невролога и обследования на наличие противопоказаний.

Мнение эксперта

Ринат Гимранов

д.м.н., невролог, научный руководитель Клиники восстановительной неврологии

Эффективность аппликатора Кузнецова не подтверждена современными клиническими исследованиями. Нет доказательств того, что он способен лечить какие-либо заболевания или улучшать состояние здоровья. Наоборот, есть риск (незначительный) повреждения кожи, инфицирования или аллергической реакции от использования аппликатора. Кроме того, аппликатор может отвлекать от необходимости обратиться к врачу за квалифицированной помощью при серьёзных проблемах со здоровьем.



Таким образом, аппликатор Кузнецова — это псевдонаучное изобретение, которое не имеет научного обоснования и не рекомендуется для использования в медицинских целях. Его применение может быть опасным для здоровья и жизни человека. Лучше доверять проверенным методам диагностики и лечения, которые предлагает современная медицина.

Какие есть показания и противопоказания

Показания: лёгкий остеохондроз;

сколиоз;

лунатизм.

Противопоказания те же, что и для лечебного массажа: кожные заболевания;

множество родинок, в т. ч. крупных (из-за риска их повредить);

инфекционные заболевания;

опухоли;

сердечная недостаточность, в т. ч. хроническая;

повышенная чувствительность;

эпилепсия;

беременность;

тромбофлебит (истончение стенок и низкая свёртываемость крови);

хронические заболевания в стадии обострения.

Современные аналоги советского ипликатора

Современный аналог ипликатора Кузнецова — тибетский аппликатор. Его отличает двойное остриё (с ним не так травматично) и удобная форма выпуска — в виде валика или большого мягкого коврика.