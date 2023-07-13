«И на сале можно похудеть»: тренер назвал условие для быстрого сброса веса

Похудение за короткий срок опасно для организма, но если подойти к процессу с умом, то удастся потерять вес и не подорвать здоровье. Боец, мастер спорта по боксу и тренер Вячеслав Лысенко дал несколько рекомендаций, которые помогут достичь результата.

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По словам Лысенко, для быстрой потери веса необходимо урезать количество углеводов, но оставить в рационе белки и жиры. Спортсмен признался в любви к салу: выяснилось, что похудеть можно, питаясь им.

— Ничего не могу с собой поделать — пылаю страстью к салу, например. Парадоксально, но, как оказалось, и на нем можно похудеть. Главное — не перебарщивать, чтобы оно было не слишком соленое, и употреблять в дневное время, — сказал боец.

Спортсмен посоветовал отказаться от слишком соленой, острой и сладкой пищи на несколько дней. Также Лысенко порекомендовал выпивать дневную норму воды, заниматься спортом и физкультурой, соблюдать распорядок дня и качественно отдыхать, передает портал Life.