От болей в спине защитят только правильные нагрузки

Принято считать, что постоянные боли в спине – признак наступающей старости, хотя сегодня, как известно, уже любую старость можно отсрочить (хотя бы с помощью косметологов, например). Тем не менее, если к 30 годам по статистике только 1 процент молодого населения испытывает постоянные боли в спине (кстати, «постоянными» врачи называют боли, которые длятся более 4 недель), то к 59 годам уже 82 процента граждан не просто терпят боль, но также имеют в активе различные дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника. Впрочем, исключения тоже есть – примерно 1/5 часть всех людей к 60 годам имеют относительно здоровую спину, но, что именно позволило им не испытывать боли, которые мучают даже 30-летних, медицина не знает наверняка до сих пор.

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Зато главные враги, угрожающие здоровью нашей спины, в целом хорошо известны: тяжелый физический труд, чрезмерные спортивные нагрузки, равно как малоподвижный образ жизни, ставший глобальной проблемой на фоне бурного развития «удалёнки». Заметная прибавка веса у работавших дома офисных клерков во времена пандемии, всеобщая зависимость от компьютеров и одновременно повышенная тревожность, жизнь, полная неопределенности и стрессов. Стоит ли удивляться, что многочисленные «проблемы со спиной», такие как остеохондрозы, спондилезы, спондилоартрозы, шейные и поясничные синдромы, прочие малоприятные и разрушительные недуги сегодня лидируют среди причин нетрудоспособности и по сути воруют у людей деньги.

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По статистике в России почти 40 процентов людей, имеющих инвалидность, получили ее из-за серьезных проблем с опорно-двигательным аппаратом. Минимум 5 процентов (максимум – треть) пациентов нуждается в хирургическом лечении, но это уже, как говорится, крайний случай, до которого лучше не доводить. И уж если не получается оставаться совсем здоровым, то, по мнению врача травматолога-ортопеда, кандидата медицинских наук, соучредителя Ассоциации травматологов-ортопедов Москвы Дмитрия Зубкова, оптимальный вариант – как можно дольше оставаться на консервативной терапии. Заниматься лечебной гимнастикой, соблюдать в повседневной жизни рациональный двигательный режим.

– Пациента нужно заново научить правильно наклоняться, поднимать вещи с земли, переносить тяжести, что, кстати говоря, вовсе не вредно, если делать это правильно. – говорит Дмитрий Зубков. – Конечно, ни в коем случае нельзя таскать тяжести в руках, впереди себя. Все, что можно, «закидывайте за спину», в том числе это касается и детей. Потому что все знают, что если ребенка носить на руках, он становится тяжелее с каждой минутой!

В целом рационально-двигательный режим – это про то, что любая тяжесть должна быть максимально к вам приближена, никаких вытянутых рук, никаких рычагов. Посмотрите на спортсменов-тяжелоатлетов: когда они поднимают свои грузы, со стороны кажется, что они наклоняются, – но нет, они к штанге приседают, берут ее на грудь и поднимают ногами, – рассказывает Дмитрий Зубков.

Как справиться с болью?

– Те проблемы, которые мы получили в результате бездействия, только действием и могут быть прекращены, – убежден наш эксперт. Однако, чтобы начать эффективную лечебную физкультуру, нужно, прежде всего, постараться избавиться от острого болевого синдрома, снизить воспаление, без чего мало кто может заставить себя разогнуться и даже просто подняться с дивана или кровати.

В принципе, на первых порах боль может считаться даже полезной (по словам Ницше, тело разговаривает с нами языком боли, если не сумело достучаться другим способом). И в течение 1-3 недель она настойчиво сигнализирует нам о том, что уже пора наконец принимать меры и начинать действовать. Однако в дальнейшем нужно уже перестать надеяться дойти когда-нибудь до знакомого массажиста и начать наконец решительно избавляться от этого «сигнала», записавшись к врачу.

Известно, что назначение различных миорелаксантов и нестероидных противовоспалительных препаратов (НПП), а иногда и специальных гормональных уколов, которые вводятся иглой максимально близко к пораженному участку, не просто облегчает состояние и снимает острую фазу, но и обеспечивает возможность перейти к лечебной физкультуре, специальным тренировкам, индивидуально подобранным для каждого пациента, чтобы положительный эффект такого лечения был действительно долгим. Однако, не секрет, что и само применение НПП сегодня вызывает много вопросов и переживаний у пациентов. По словам Дмитрия Зубкова, нестероидные противовоспалительные препараты, которые реально помогают бороться с воспалением и болевым синдромом, в то же время можно разделить на две группы: регулярный прием НПП из первой группы может серьезно разбалансировать сердечно-сосудистую систему, НПП из второй – нарушить работу желудочно-кишечного тракта. Что создает дополнительные риски для пациентов, особенно в возрасте 60+, когда не только сердце и желудок – болит уже фактически всё.. Возможным выходом сегодня считается новое поколение НПП – препараты «золотой середины», созданные на основе ацеклофенака (аэртала). Как правило, его назначают в тандеме с миорелаксантами (в виде таблеток), которые помогают эффективнее снимать болезненный мышечный спазм (в том числе у пациентов после инсульта) и одновременно усиливают действие основного препарата, не вызывая мышечной слабости и сонливости за рулем .

– Как правило, интенсивная терапия в течение 3-3,5 недель позволяет поставить человека на ноги, – обнадеживает Дмитрий Зубков. Однако когда облегчение наступило, изменения в привычном образ жизни – главное и необходимое условие для того, чтобы боль действительно ушла навсегда.

Все неприятности с позвоночником начинаются утром

– Итак, большинство позвоночных болей могут быть предотвращены контролем осанки, походки, веса, достаточной ежедневной физической активностью в соответствии с возрастом и полом. – говорит Дмитрий Зубков. – Не надо ничего особенного. Не надо прыгать с шестом. Нормальная физическая нагрузка, которая должна у вас быть в соответствии с вашим возрастом – то, что, наверняка, избавит вас от позвоночных болей. Нет нагрузки – нет нормального кровоснабжения, и вот мы уже «поехали» по этой дуге патологических изменений в позвоночнике.

Мягкое кресло вместо табурета. При сидячей работе – а это всегда неправильная нагрузка на позвоночник, я рекомендую сидеть на чем-нибудь мягком. Подушки защищают спину, снижая осевую нагрузку. Также можно, например, приобрести специальный стол для компьютера с регулируемой высотой и работать стоя.

Снижение лишнего веса – также очень важный момент. Мы все ходим по земле и на нас давит не только атмосферный столб (а это, между прочим, один килограмм на квадратный сантиметр), но и «столб» всех наших жировых отложений. Большое значение также имеет структура питания, наличие в еде полноценных белков, которые влияют на нормальную амортизацию и двигательную функцию суставов в целом.

Что такое профилактика травматизма? Глупо советовать кому-либо «не попадайте в ДТП». Но если вы решили заняться бегом, не делайте это в кедах, а приобретите специальные джоггинг-кроссовки. Я сам бегаю в парке и сердце кровью обливается, когда вижу, как молодые ребята в тоненьких кедах с каждым шагом разбивают себе стопу, голеностоп и т.д. Очень быстро это может привести к заметным проблемам и с самим позвоночником. При плоскостопии также обязательно носите ортопедическую обувь или специальные стельки. Иначе ваша ходьба будет похожа на езду на машине без рессор. Каждый шаг – удар по позвоночнику в прямом смысле слова.

Интересный вопрос – индивидуальный подбор матраса и подушки. Обычно хирурги со своими пациентами об этом не говорят, а между тем восемь часов в сутки мы проводим на подушке и матрасе. И на самом деле «замкнутость» в спине у нас происходит обычно не к вечеру, когда мы уже активные, размялись. Все неприятности со спиной начинаются обычно с утра. Поэтому подбор матраса и подушки должен быть рациональным.

Главная задача – чтобы во время сна у вас был прямой позвоночный столб. Для этого обычно требуется подушка высотой порядка 10-15 см. Матрас лучше всего жесткий или средне жесткий. На мягком позвоночник будет прогибаться дугой.

ВАЖНО

Чем еще помочь себе, если прихватило?

Кому-то может помочь прогревание больного участка спины, а кому-то лучше ненадолго приложить холод. По словам эксперта, можно попробовать и то, и другое – и выбрать то, что лучше подойдет.