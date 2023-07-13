3 способа повысить уровень гормона счастья

Эндокринолог-диетолог Жаркова: любая физическая активность способствует выработке эндорфинов. То есть человек после спорта будет чувствовать себя более счастливым, чем до него. Всё потому, что гормоны счастья, они же эндорфины, повышают удовольствие, снижают боль и дискомфорт. О том, какие есть ещё варианты, чтобы почувствовать радость на душе, рассказала врач — эндокринолог-диетолог клиники «МЕДСИ в Домодедово» Полина Жаркова.

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Во-первых, стать счастливее поможет любая физическая активность, заметила специалист. Причём выбор спорта — на ваше усмотрение. Единственное — активные нагрузки (футбол, силовые тренировки, теннис, футбол, волейбол, бокс) лучше запланировать на утро или день, а на вечер оставить расслабляющие практики — йогу, медитации и дыхательные упражнения. Дело в том, что сильные нагрузки на ночь могут нарушить сон и усилить стресс.

Кстати, спорт ещё и либидо повысить поможет.

Питание

Заедание проблем сладким только кажется приятным, на деле организм во время стресса или просто плохого настроения может поддержать только сбалансированное питание. Куча мороженого, конфет и булки только увеличат выработку кортизола.

Также врач посоветовала обратить внимание на продукты, которые снижают риск развития депрессии и деменции, — тёмный шоколад, бананы, клетчатка, зелёный чай, кисломолочка и квашеная капуста. Они богаты полифенолами — это соединения, которые защищают от многих болезней и контролируют кишечную микрофлору.

Стресс

Его надо всеми силами снижать. Причём любой — проблемы в отношениях, с деньгами, со здоровьем, нагрузка на работе или что-то другое. Эксперт посоветовала не зацикливаться на негативе, но постараться выявить триггер. Отвлечься от трудностей помогут новое хобби, встречи с друзьями или общение с животными. Если самому справиться сложно, то лучше сходить к психотерапевту.

Как успокоить нервы

Ранее клинический психолог Денис Долгов рассказал, что успокоиться и снизить уровень стресса в любой ситуации поможет дыхание «по квадрату». Рассказываем, что делать:

Устройтесь поудобнее и найдите прямоугольный предмет перед собой.

Начинаем дыханием. Мысленно проведите взглядом по верхней грани предмета и сделайте вдох носом в течение 4 сек.

Затем задержите дыхание на 4 сек., перемещая взгляд по часовой стрелке по правой грани.

Потом сделайте выход ртом в течение такого же промежутка времени и пробегите глазами по нижней стороне объекта.

И, наконец, снова задержите дыхание на 4 сек.